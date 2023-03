¡Cuidado con los correos electrónicos fraudulentos! Aprende a protegerte de los ciberdelincuentes.

En plena era digital, los correos electrónicos son un arma de doble filo. Aunque son fundamentales para la comunicación, también se han convertido en un medio común para que los ciberdelincuentes obtengan información personal y financiera de los usuarios.

Los correos electrónicos fraudulentos parecen legítimos, pero son una estafa para que los usuarios compartan información confidencial o hagan clic en enlaces maliciosos.

¿Qué tipos de correos electrónicos pueden ser perjudiciales?

Los correos electrónicos perjudiciales pueden ser de diferentes tipos, pero los más comunes son:

Estafas de phishing: estos correos electrónicos engañan a los usuarios para que revelen información personal, como contraseñas o números de tarjetas de crédito.

Correos electrónicos de malware: contienen virus o malware que pueden dañar el dispositivo del usuario.

Correos electrónicos de ransomware: se trata de software malicioso que cifra los archivos del usuario y exige un rescate para recuperarlos.

¿Cómo protegerse de los correos electrónicos perjudiciales?

Para protegerse de los correos electrónicos perjudiciales, es importante seguir algunas medidas preventivas, tales como:

No hagas clic en enlaces sospechosos o desconocidos.

No abras archivos adjuntos de correos electrónicos desconocidos o sospechosos.

No reveles información personal a través de correos electrónicos.

Utiliza un software antivirus y mantenlo actualizado.

Utiliza contraseñas seguras y cámbialas con regularidad.

¿Cómo identificar los correos electrónicos perjudiciales?

Es importante saber cómo identificar los correos electrónicos perjudiciales para poder protegerte de ellos. Aquí hay algunas señales de advertencia a tener en cuenta:

Correos electrónicos que piden información personal o financiera.

Correos electrónicos que contienen enlaces sospechosos o desconocidos.

Correos electrónicos que parecen ser de instituciones oficiales, pero tienen errores gramaticales o de ortografía.

Correos electrónicos que contienen archivos adjuntos sospechosos o desconocidos.

Si quieres protegerte de los correos electrónicos fraudulentos, ¡presta atención a estos consejos! Verifica siempre la dirección de correo electrónico del remitente, no compartas información personal o financiera a través de correos electrónicos no solicitados, no abras archivos adjuntos de correos electrónicos desconocidos, no hagas clic en enlaces de correos electrónicos sospechosos y utiliza software de seguridad actualizado.

