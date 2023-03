La pandemia ha disparado la tendencia de las compras online. Ahora mismo es una práctica común que ahorra bastante tiempo, pero los clientes están expuestos a ser víctima de fraudes y estafas en línea. Los delincuentes utilizan diferentes técnicas de ingeniería social para cometer fraudes, por lo que nadie está a salvo.

Es fundamental que los consumidores tomen precauciones y aprendan a realizar compras seguras en línea a fin de prevenir estos incidentes. Por ello, James Pinedo, oficial de Seguridad y Ciberseguridad de la Información de La Positiva Seguros brinda cinco recomendaciones y consejos para realizar tus compras de manera segura en línea, especialmente en el marco del Día del Consumidor.

CIBERSEGURIDAD | Cómo hacer compras seguras

1. Evite hacer compras desde redes Wi-Fi públicas: las redes Wi-Fi públicas no son seguras y pueden exponerte a ataques informáticos. Los delincuentes pueden interceptar fácilmente la información que envías y recibes a través de estas redes, incluyendo tus datos personales y financieros cuando compras en línea. Por ello, es recomendable hacer compras en línea desde una red Wi-Fi privada y segura.

2. Paga con tarjeta de crédito o billeteras electrónicas: las tarjetas de crédito y los monederos digitales no le dan al vendedor acceso directo al dinero en su cuenta bancaria. Asimismo, la mayoría de las tarjetas de crédito ofrecen $0 de responsabilidad por fraude. Eso significa que no perderá dinero si un ladrón usa la información de su cuenta para realizar una compra y podrá realizar compras de forma más segura.

3. No caiga en estafas por correo electrónico: es importante tener cuidado con los correos electrónicos de estafadores que envían virus disfrazados de regalos u ofertas especiales, ya que pueden hacerse pasar por instituciones financieras o compradores en seguros. Para evitar caer en una trampa, nunca abra correos electrónicos de alguien que no conoce y siempre verifique la información con la compañía a través de canales oficiales.

4. Conozca al comerciante y su reputación: comprar en línea es más seguro si ya conoces la tienda. Si conoces a alguien que ha tenido una buena experiencia comprando en línea en esa tienda, es más probable que sea segura. Si no conoces la tienda, aún puedes comprar con precaución. Asegúrate de verificar la tienda en línea antes de hacer un pedido. Si no encuentras reseñas o las reseñas no son favorables, no hagas tu pedido en ese sitio web.

5. Mantenga su computadora actualizada y use antivirus: las actualizaciones de software suelen incluir parches de seguridad que corrigen errores y fallas que los delincuentes pueden explotar para obtener acceso no autorizado. Por lo tanto, es recomendable habilitar las actualizaciones automáticas en tu dispositivo para asegurarte de estar al día con las últimas correcciones de seguridad.

