No cabe duda que en los tiempos que vivimos es mucho más sencilla la vida digital que la real. A través de tu aparato móvil, se pueden realizar diferentes acciones, como organizar y hacer las compras online, hacer transacciones con la banca online, compartir documentos, hacer presentaciones de trabajo o de la escuela y mucho más.

Sin embargo, no por estar bajo cuatro paredes estamos del todo seguros. La seguridad online o ciberseguridad es algo que debemos aprender, difundir y discutir en familia. Solo así, se podrán evitar casos de estafas con enlaces fraudulentos, robo de datos, cuentas o caer en el clásico phishing, en donde secuestran tus datos y luego piden rescate.

Consejos para una mejor cultura de ciberseguridad

1. Instale un antivirus de buena reputación: un buen software antivirus puede proteger su dispositivo de una amplia gama de amenazas, como malware, ransomware y phishing.

2. Actualice regularmente sus dispositivos y software: las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad para nuevas vulnerabilidades. Mantenga sus dispositivos y aplicaciones actualizadas para aprovechar estos parches.

3. Use contraseñas fuertes y únicas: evite las contraseñas fáciles de adivinar y no use la misma contraseña para varias cuentas. Considere el uso de un administrador de contraseñas para ayudar a mantener sus cuentas seguras.

4. Habilitar autenticación de dos factores: donde sea posible, use la autenticación de dos factores. Esto añade una capa adicional de seguridad a sus cuentas.

5. Manténgase informado sobre las últimas amenazas: las tácticas de los ciberdelincuentes cambian constantemente. Manténgase al tanto de las últimas amenazas y esté atento a las estafas de phishing y otros intentos de engaño.

6. Eduque a su familia: asegúrese de que todos en su hogar comprendan la importancia de la ciberseguridad. Hable sobre los riesgos y asegúrese de que los niños entiendan cómo mantenerse seguros en línea.

7. Proteja su red Wi-Fi: cambie la contraseña predeterminada de su red Wi-Fi y asegúrese de que está utilizando una encriptación fuerte.

8. Respalde sus datos regularmente: en caso de un incidente de seguridad, es importante tener una copia de seguridad actualizada de todos sus datos importantes.

9. Sea cauteloso con lo que comparte en línea: la información que comparte en línea puede ser utilizada contra usted. Piense dos veces antes de publicar detalles personales o fotos que revelen demasiada información.

