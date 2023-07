A medida que la tecnología avanza, las formas en que nos comunicamos y establecemos relaciones también se han transformado. En la era de la digitalización y las redes sociales, hacer amigos y encontrar parejas nunca ha sido tan accesible. Sin embargo, al igual que con cualquier avance, hay peligros acechando en las sombras. Uno de estos es el fenómeno del ‘catfishing’.

El catfishing es un término que se refiere a la creación de identidades falsas en línea, generalmente con el propósito de engañar, manipular o estafar a otros. El término proviene de la película y serie de televisión ‘Catfish’, donde se presentan casos reales de personas engañadas por impostores en línea.

Aunque es fácil pensar “eso nunca me sucedería a mí”, la realidad es que cualquier persona puede ser víctima de un ‘catfisher’. Con la sofisticación de las técnicas utilizadas por estos impostores, es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo falso en el mundo digital.

¿Cómo protegerte ante el catfishing?

1. Mantén un nivel de escepticismo saludable: si bien no queremos que te vuelvas cínico, es crucial tener en cuenta que no todo lo que ves en línea es como parece. Las historias de vida perfectas, los perfiles con fotos dignas de modelos y las personalidades encantadoras pueden ser señales de advertencia de un posible catfisher.

2. Verifica la información: si tienes dudas sobre la veracidad de alguien, haz una búsqueda rápida en Google. Usa la búsqueda inversa de imágenes de Google para verificar si las fotos de perfil han sido robadas de otro lugar. Busca detalles de su historia para ver si coinciden con lo que te han dicho.

3. Presta atención a las inconsistencias: ¿su historia cambia de un día para otro? ¿Evita ciertas preguntas o temas? ¿Hace promesas extravagantes o tiene excusas elaboradas para no encontrarse en persona o por videoconferencia? Estas son señales claras de que algo podría estar mal.

4. Protege tu información personal: nunca compartas información financiera o datos personales con alguien que no conoces bien y en quien no confíes. No importa cuán convincente sea su historia, si te piden dinero, es un gran indicador de que podrías ser víctima de un catfisher.

5. Informa y busca ayuda: si sospechas que has sido víctima de catfishing, informa tus sospechas a la plataforma en la que conociste a la persona. También puede ser útil hablar con amigos o familiares de confianza para obtener una perspectiva externa.

