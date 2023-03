Las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable a las ciberestafas en las redes sociales. En la actualidad, muchos necesitan de redes sociales o un correo electrónico para introducirse en el mercado.

Por este motivo, compartimos algunos consejos que podrían ayudar a evitar caer en estas trampas.

Sea precavido con los mensajes no solicitados: Las estafas a menudo se realizan mediante mensajes privados que parecen provenir de amigos o familiares, pero en realidad son falsos. Si no conoce al remitente, es mejor no responder y eliminar el mensaje.

Verifique la identidad del remitente: Si un mensaje proviene de alguien que conoce, verifique su identidad antes de proporcionar cualquier información o hacer cualquier transacción. Puede hacerlo llamando a esa persona o enviando un correo electrónico o mensaje de texto para confirmar.

No comparta información personal o financiera: Nunca proporcione información personal o financiera a través de las redes sociales, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o información de identificación personal.

Aprenda a reconocer las estafas: Infórmese sobre las estafas comunes en línea y aprenda a reconocer las señales de advertencia, como ofertas demasiado buenas para ser verdad o correos electrónicos que le piden que haga clic en enlaces sospechosos.

Utilice contraseñas seguras y actualizadas: Asegúrese de utilizar contraseñas seguras y actualizadas en sus cuentas de redes sociales, y no comparta sus contraseñas con nadie.

Manténgase actualizado: Asegúrese de estar al tanto de las últimas noticias sobre estafas en línea y nuevas formas de protegerse. Puede hacerlo siguiendo a expertos en ciberseguridad en las redes sociales o leyendo artículos de noticias confiables sobre el tema.

Estos son solo algunos consejos generales para evitar caer en ciberestafas en las redes sociales. En última instancia, lo más importante es ser consciente y precavido en línea, y siempre sospechar de cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.