El consumo de Internet se volvió uno de los pasatiempos y actividades favoritas de los chicos, más aún a raíz de la pandemia, y considerando que el aspecto digital y físico se han unido para generar nuevos espacios de aprendizaje. Sin embargo, el gran contenido disponible en Internet y diversas plataformas como YouTube, videojuegos y redes sociales, abren un mundo de riesgos y peligros a los que pueden verse expuestos los menores.

Por ello, Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú, explica a los padres y educadores, cuáles son los riesgos más comunes a los que se exponen los chicos al navegar en Internet:

1. Grooming: Se trata de las estrategias que realiza un adulto para ganar la confianza de un niño, niña o adolescente, a través de Internet, con el propósito de abusarlo o explotarlo sexualmente.

Existen dos tipos de grooming: el primero es cuando no existe la fase previa de relación y generación de confianza, pero el acosador logra obtener fotos o videos sexuales del menor para extorsionar. El segundo, es cuando existe una fase previa donde el acosador busca generar confianza, logrando que los menores entreguen material sexual por sí mismos para volverlo objeto de chantaje. Suele hacerse pasar por un menor, manipular a través de los gustos y preferencias de la víctima y utilizar el tiempo para fortalecer el vínculo.

2. Exposición a contenidos nocivos: Se refiere al acceso o exposición de niñas, niños y adolescentes, de forma intencionada o accidental, a contenido violento, de índole sexual o generador de odio, siendo perjudicial para su desarrollo.

3. Publicación de información privada: Se trata de la publicación de imágenes y datos sensibles en línea. Por ejemplo, en las redes sociales. Esto sucede porque no siempre los niños o adolescentes comprenden el valor y todas las implicaciones de compartir su información personal online, ni el riesgo que existe de que se conviertan en víctimas de phishing.

Es importante explicarles que no deben abrir enlaces enviados por personas que no conocen y que, si un amigo envía algo a través de una aplicación de mensajería, antes de hacer clic en el enlace deben confirmar que fue enviado por el amigo, que sea válido y seguro, o no sea spam.

4. Cyberbullying: Se trata de una forma conocida de hostigamiento y agresión que se produce entre pares, teniendo como medio las nuevas tecnologías, con la intención de propagar mensajes o imágenes crueles, de modo que sean visualizados por más personas. La rápida propagación y su permanencia en Internet aumentan las posibilidades de agresión en el mundo digital. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación Telefónica, el 55% de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso.

Frente a estos riesgos, Zeballos recalca que “Los esfuerzos para hacer del Internet un espacio cada vez más seguro deben continuar. La presencia de los padres o adultos es muy importante para el desarrollo seguro de habilidades para manejar correctamente el Internet, en especial cuando no se tiene claro cuáles son las amenazas que existen y qué herramientas brinda la tecnología para combatir dichos riesgos. Herramientas de protección, como el software de control parental, así como otras iniciativas para concientizar sobre los peligros serán fundamentales para el buen desarrollo de cada niño o adolescente”.

Finalmente, ESET invita a todos los padres y madres de familia a participar del estudio sobre los peligros que enfrentan los menores de edad en la red, llenando la siguiente encuesta https://tinyurl.com/2u2hjdur.

