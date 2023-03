¿Te ha aparecido el botón del “Safety check” en Facebook ? Son muchas las personas las que están reportando que están bien a fin de dar a conocer al resto que están bien producto de las lluvias e inundaciones generadas por el ciclón Yaku .

Sin embargo, no todos deben usar ese botón, sobre todo si no vives en las zonas de emergencia. ¿Por qué? Existen varias razones y aquí en Depor te daremos algunas. Recuerda que se trata de dar alerta si estás bien y no de un simple botón de “moda”.

Según el mensaje de Facebook indica que “si te encuentras en la zona oeste del Perú, reporta si te encuentras bien”. De modo que se te brinda dos botones para que confirmes si estás o no en el lugar.

Quiénes sí deben usar el botón “Safety check” por inundaciones en Facebook

En la mayoría de lugares donde los ríos y las lluvias no cesan. Especialmente donde se han presentado inundaciones.

Por ejemplo, los que tienen mayor impacto son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Loreto y Tarapoto.

Si te encuentras en dichos lugares, lo mejor será que puedas ingresar a Facebook y reportar a tus amigos que te encuentras bien.

De igual modo, al decir que estás bien, esa información se compartirá en tu Facebook para que todos tus amigos lo sepan.

Quiénes no deben usar el botón “Safety check” por inundaciones en Facebook

Si la zona en donde vives no ha sufrido estragos producto del ciclón Yaku, lo mejor será que no utilices esa función.

Puede que Facebook haya decidido activarlo para todo el Perú, pero no es para todos.

Cada vez que una persona active y publique en su Facebook la “Comprobación de Seguridad” da aviso no solo que está bien, sino que en dicha zona ha ocurrido un desastre.

Esto genera a su vez que la red social lo catalogue como peligroso o que ha ocurrido un suceso de gran magnitud, por lo que te alertará que es mejor que no acudas al lugar.

Por ejemplo, algunos lugares de Lima Metropolitana no han sido afectados por inundaciones.

Dependerá de cada persona si usa o no dicha información.

¿Cómo saber la situación de mis amigos ante la emergencia?

Primero accede a la sección Respuesta ante emergencias a través de este enlace.

a través de este enlace. Luego ubica la situación Inundaciones en todo el oeste de Perú a través de este enlace.

a través de este enlace. Aquí tendrás que ubicar la sección Comprobación del estado de seguridad .

En este apartado verás a tus contactos clasificados en dos grupos: Confirmaron que están bien y Aún no confirmaron que están bien .

y Si te interesa saber por alguno de tus contactos en específico puedes ingresar a Ver todos , ubicado al final de la sección Comprobación del estado de seguridad .

, ubicado al final de la sección . En Ver todos podrás ver mejor desplegados la situación ante la emergencia de cada uno de tus contactos. Incluso podrás Preguntar si está bien a cada uno de ellos.

Recuerda que si necesitas ayuda urgente, llama al número de emergencias local.