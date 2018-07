Luego del final del Mundial Rusia 2018 tenemos dos opciones: enfocarnos en el fútbol local o apostar por la ficción y las extraordinarias historias del ámbito deportivo. Si eliges la segunda alternativa, te contamos que hay películas, series y documentales basado en esta temática que puedes ver ONLINE GRATIS.

Si no sabes dónde ver películas en streaming, revisa la siguiente lista con las mejores páginas legales para ver este contenido de manera sencilla.

¡Ojo! El balón pie no es la única disciplina deportiva que inspira miles de historias, deportes como el tenis, baloncesto, atletismo, béisbol, cricket, golf, boxeo, lucha libre, kárate, hípica, automovilismo, fútbol americano, billar, ajedrez, natación, esquí, alpinismo son el centro o parte de grandes películas.

1. NETFLIX

Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te ofrece un mes gratis de prueba, tiempo en el que podrás disfrutar de todas las películas, series, documentales y demás producciones que están en su catálogo. Para ello solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días.

Además de clásicos como Shaolin Soccer, películas sobre fútbol, básquet, box, y más disciplinas deportivas podrás ver documentales y series como 21 Thunder, drama canadiense creado por Adrian Wills, Riley Adams y Kenneth Hirsch.

2. AMAZON PRIME



Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle, entre otras series populares y por supuesto una gran variedad de películas, las cuales puedes descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.

En este servicio streaming podrás encontrar películas como Los reyes del fútbol, series como Campo de estrellas, Once , producción argentina de Disney. Además, podrás ver documentales e incluso reality shows.

Revancha es una película de deporte y drama estadounidense de 2015, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Rachel McAdams (Video: The Weinstein Company)

3. HBO GO



La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming qué llegó a Latinoamérica como HBO GO. Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a varias películas, incluso al poco tiempo de su estreno en los cines, y a sus series originales: Game of Thrones, Big Little Lies, Westworld, entre otras. Además, podrás ver algunos documentales deportivos.

Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma gratis por un mes. Los pasos que debes seguir son los mismos mencionados para Netflix.

4. TUBI TV



Tubi TV es una plataforma streaming donde puedes ver películas comerciales de manera gratuita y legal. Su catálogo incluye películas de productoras como MGM, Lionsgate, Paramount, entre muchas otras. Para acceder a esta web no es necesario crear una cuenta y puede filtrar los contenidos por su calificación en Rotten Tomatoes.

Esta página ofrece varios de títulos de documentales relacionados con el mundo del deporte, por ejemplo, Amazing, Birn the ships, Roughnecks, A fishting change.

5. POPCORNFLIX



Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión, sin embargo, restringe algunos de sus títulos dependiendo de tu ubicación geográfica. Pero puedes eludir estas trabas con un acceso VPN.

Además, de alguna película y documental deportivo Popcornflix te ofrece series como Ultimate combat experience, protagonizada por Mike Stidham y Johnny Riche.

6. MOVISTAR TV



Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales, y TV en vivo, si eres cliente Movistar podrás acceder gratis a la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.

100 años de futbol Brasil, Lucha libre Aaa , Campeones, La era Gareca desde que llegó a ser DT de Perú , son algunos de los títulos que podrás encontrar en Movistar Play.

I am Bolt es un documental biografico co-dirigida por Benjamin Turner y Turner Gabe (Video: UPHE Content Group)

7. CLARO VIDEO



Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis.

En Claro video también podrás encontrar una interesante variedad películas, series y documentales con temática deportiva.