¿No quieres que nadie te vea en WhatsApp ? Son varias las forma para poder ocultarnos de la aplicación, pero hoy te traemos un sencillo truco para activar el famoso “modo invisible” con el que podrás proteger más tu privacidad.

¿Cómo activar el “modo invisible” en WhatsApp?

Ocultar tu última hora de conexión: Para ello anda a los Ajustes de WhatsApp, luego pulsa en Privacidad y allí determina que tu última hora de conexión no se vea.

Ocultar "en línea": debajo de la opción para ocultar tu última hora de conexión podrás activar la función para eliminar el conectado o el "en línea".

Poner nombre en blanco: Para ello deberás copiar el texto en blanco del recuadro de Unicode. Puedes acceder a él mediante este enlace . Luego anda a Información de perfil y edita tu nombre. Pega el texto en blanco y listo.

Poner tu información en blanco: Allí deberás hacer los pasos anteriores de copiar el texto en blanco del enlace. Luego anda a Información de perfil, pulsa sobre Info y edítalo. Deberás pegar el emoji.

De esta manera se podrá ver tu nombre en blanco gracias al "modo invisible" de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Cuáles son las desventajas de usar WhatsApp Plus?

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.