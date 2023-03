Uno de los factores que crean alteraciones en el sueño es la luz que emiten los aparatos electrónicos y que suprime la producción de la melatonina, hormona que se encarga de regular el sueño. Al retrasar su natural incremento se vuelve más difícil conciliar el sueño y esto se traduce en pasar más tiempo despierto y un menor descanso.

“Dicha luz provoca un trastorno del ritmo circadiano, con retraso de la fase del sueño, sin dejarnos dormir. Además, la luz led de los aparatos como teléfonos, computadoras o juguetes electrónicos no son buenos para la salud porque el cerebro y reloj biológico la detectan como si fuera de día”, indicó Dr. Darwin Vizcarra, Médico Neurólogo, especialista en Medicina del Sueño, certificado por The American Board of Sleep Medicine.

Por ello, para reforzar la importancia del buen dormir este 17 marzo se conmemora el “Día Mundial del Sueño” promovido por la Asociación Peruana de Medicina del Sueño (APEMES). El lema de este año es “El sueño es esencial para la salud” durante este día se realizan diversas actividades en todo el mundo, se tratarán temas relacionados con los trastornos del sueño y se brindarán consejos para mejorar la higiene del sueño.

Cómo tener un mejor sueño

Para ayudar a que las personas puedan lograr tener un sueño reparador es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Es recomendable no utilizar aparatos electrónicos antes de irse a dormir.

2. Mantener un horario de sueño organizado, regularizar la hora de acostarse y levantarse.

3. Evitar consumir comidas pesadas o que incluyan alcohol, tabaco u otro estimulante. Es recomendable que la cena sea por lo menos 2 horas antes de ir a dormir.

4. Haga ejercicio con regularidad, pero evite hacerlo de 2 a 3 horas antes de la hora de acostarse.

5. No repose en la cama despierto. Si no puede quedarse dormido después de 20 minutos, haga algo tranquilizante hasta que tenga sueño, como leer o escuchar música suave.

