Ya es hora de pensar en el planeta y cómo darle un “descanso” en nuestra actividad diaria, especialmente cuando se hace de noche y recurrir a la electricidad. En un contexto global marcado por el creciente calentamiento global y la creciente frecuencia de desastres naturales, la importancia de la preservación del medio ambiente se vuelve aún más urgente. Cada pequeña acción desempeña un papel significativo en esta causa vital.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Organización Meteorológica Mundial, los próximos cinco años se perfilan como los más cálidos jamás registrados en la historia debido al incremento de los gases de efecto invernadero y la influencia del fenómeno de El Niño. A pesar de este pronóstico, en nuestra vida cotidiana existen numerosas oportunidades para reducir el consumo de energía eléctrica y promover un uso más eficiente de los recursos en nuestros hogares.

Ahorra energía en casa

Los expertos de LG Perú compartieron los siguientes consejos de cómo optimizar el uso de energía:

Utiliza focos LED: estas bombillas consumen hasta un 80% menos de energía y duran 7.5 veces más que unas tradicionales. Esto no solo reduce tu factura de electricidad, sino que también evita la necesidad de reemplazarlas con frecuencia. De manera complementaria, procura utilizar luz natural el mayor tiempo que se pueda, manteniendo cortinas y ventanas abiertas.

Invierte en electrodomésticos eficientes: el primer paso es revisar su clasificación energética. Todos cuentan con una clasificación de la A a la G. Los tres primeros (A-C) tienen una mejor eficiencia de energía, los D y E presentan un consumo medio, y los clasificados con F y G, tienen un alto consumo de energía. Estos últimos, además de generar un mayor cobro mensual en el hogar, tienen un alto impacto ambiental. El segundo paso es revisar la tecnología con la que cuentan: la inverter, por ejemplo, permite ahorrar hasta un 36%; o, la inteligencia artificial optimiza procesos y aprende los hábitos de uso para evitar gastos innecesarios.

Lava con agua fría: esta acción, además de ahorrar más de un 40% en el pago mensual del hogar, reduce la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. En promedio, se utilizan 85 litros de agua diarios al lavar los platos; una ducha de 5 minutos consume 90 litros; y un ciclo de lavado aproximadamente 50 litros. En estas tres prácticas diarias, el usuario puede evitar el uso del agua fría en gran medida, reduciendo la huella de carbono asociada con la generación de electricidad y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Desconecta dispositivos que no uses: muchos dispositivos continúan consumiendo energía aunque no se estén usando. Desconectarlos o usar regletas con interruptores puede ayudar a evitar ese gasto. Algunos equipos, como computadoras de escritorio o televisores, se pueden quedar en modo stand by, por lo que, si no son usados, lo mejor es desconectarlos o apagarlos. De la misma manera, apagar las luces al salir de una habitación es una forma fácil de ahorrar energía.