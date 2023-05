Arranquemos con el modelo de la ROG Strix Scar 18 que analizaremos en esta oportunidad. Se trata del G834JY-N6013W y viene en presentación black. Sus dimensiones son 39.9 x 29.4 x 3.08 cm, tiene un peso de 3.10 kilos. Sí que se siente grande, me agrada el acabado de aluminio, se nota agresivo con mucho estilo. Lo que no me agrada es este detalle plástico, porque lo hace ver muy corriente y al tacto no es tan agradable el cambio de superficie. Ya sé que sirve para darle un toque lumínico al equipo pero, cuando no está activo, el acabado queda muy tosco.

Damos la vuelta al equipo para revisar el sistema de refrigeración, que consta de tres ventiladores, siete heatpipes y metal líquido Conductonaut Extreme. No es para menos conociendo las dimensiones del equipo y todas las salidas de aire. Por aquí tambien notamos las bocinas del equipo: cuatro altavoces con amplificador inteligente con tecnología Dolby Atmos y Hi-Res Audio, y cancelación de ruido bidireccional por IA.

Review del ROG Strix Scar 18

Acerca de la accesibilidad, el equipo cuenta con un puerto 2.5G LAN, un Thunderbolt 4, un USB-C, dos USB-A, un HDMI 2.1 y un puerto Jack. La webcam, por su parte, tiene una resolución de 720P HD.

La pantalla es IPS antireflejante de 18 pulgadas con resolución QHD+ y aspecto 16:10 (2560 x 1600), y 240 Hz de tasa de refresco. Alcanza los 500 nits de brillo en un espectro del 100% de DCI-P3. Para los gamers, el tiempo de respuesta es de 3ms, cuenta con tecnología G-Sync y la tarjeta gráfica es NVIDIA GeForce RTX 4090. No hay que olvidar el soporte Dolby Vision HDR.

En cuestión de potencia, el procesador es Intel Core i9-13980HX de 13va Generación con 32GB de RAM expandible hasta 64GB. El sistema operativo, por su parte, es Windows 11 Home. Todo esto gestionado por una batería de 90Wh. Lo mejor es que puedes cargar hasta la mitad de su capacidad en solo 30 minutos.

El teclado, por cierto, es retroiluminado, viene con panel numérico y las proporciones de los botones son las adecuadas. Podrás gestionar los colores mediante Armory Crate y la tecnología ASUS Aura Sync. Lo mejor es que cuenta con teclas de acceso rápido según tus necesidades.

Después de contarte todo lo anterior, probaremos tres videojuegos en alta calidad. En la esquina superior podrás ver la carga y uso de las GPU; la temperatura, uso y reloj del CPU; el uso de la RAM; y la velocidad de fotogramas.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.