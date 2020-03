Un reporte del Strategy Analytics anunció que el mercado mundial de los smartphones se ha visto reducido en un 38% el mes pasado por causa del coronavirus.

El portal BGR precisó que los envíos globales de smartphones cayeron un 38% en el mes de febrero respecto al año pasado. El mercado ha pasado de 99.2 millones de unidades enviadas en febrero de 2019 a 61.8 millones de unidades enviadas en febrero de 2020.

De acuerdo con Strategy Analytics, el coronavirus ha hecho que la oferta y la demanda en Asia se vean perjudicadas.

“Algunas fábricas no pudieron producir smartphones, y muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos”, precisó Linda Sui, directora de la consultora.

Strategy Analytics señala que el sector tecnológico tendrá que trabajar “más duro que nunca” para el aumento de ventas, así como descuentos y promociones para la liberación de stock vía Internet.

CORONAVIRUS | Mapa interactivo

El coronavirus se está expandiendo por todo el mundo. Para un mejor monitoreo del COVID-19, el Centro de Ciencia e Ingeniería de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins creó un mapa en tiempo real con los casos registrados por fuentes oficiales.

La herramienta recopila cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) y del sitio web chino DXY, que suma datos de la Comisión Nacional de Salud de China y el CCDC.

Los resultados presentan el panorama mundial de los casos de coronavirus (COVID-19) en tiempo real. Puedes revisar el mapa en este enlace desde una computadora y aquí desde un equipo móvil.