Coronavirus: Apple lanza herramienta de autoevaluación del COVID-19

Apple se une a la lucha contra el coronavirus. El fabricante estadounidense lanzó una herramienta de autoevaluación del COVID-19 con pasos a seguir para los usuarios.

La herramienta se llama “COVID-19 Screening Tool” y fue desarrollada por Apple en asociación con los CDC, la Casa Blanca y FEMA. Los usuarios deberán responder un cuestionario sobre posibles síntomas, viajes y contactos recientes.

Respecto a los síntomas, el servicio de Apple consulta sobre si tuviste dolor de garganta, vómitos y fiebre, y si actualmente padeces afecciones de salud crónicas.

“Al usar esta herramienta, usted acepta sus términos y que Apple no será responsable de ningún daño relacionado con su uso. Las recomendaciones proporcionadas por esta herramienta no constituyen un consejo médico y no deben usarse para diagnosticar o tratar afecciones médicas”, precisan.

APPLE | Coronavirus

Apple anunció el cierre de sus locales en el mercado ante la propagación del coronavirus, un agente infeccioso que ha cobrado la vida de casi 5 mil personas en el mundo. Solo las tiendas en China seguirán operativas.

A través de un comunicado en la página oficial de Apple, la compañía estadounidense dijo que todas las tiendas estarán cerradas del 14 al 27 de marzo. El CEO de Apple, Tim Cook, explica la decisión por el hecho de que “la forma más efectiva de minimizar el riesgo de transmisión del virus es reducir la densidad y maximizar el distanciamiento social”.

El ejecutivo de Apple señaló que las comunicaciones con los clientes será a través de Internet, donde estarán disponibles los servicios de soporte técnico y venta online.