Se han llevado a cabo varios eventos como Cyber Wow para fomentar el comercio electrónico en los últimos años. En esta fecha, muchas marcas ofrecen sus mejores ofertas a los usuarios a través de plataformas digitales. Sin embargo, es esencial tener en cuenta las medidas de seguridad para evitar posibles estafas al realizar compras en línea durante eventos como este.

Los expertos de Mercado Libre proporcionaron recomendaciones para que los usuarios puedan comprar de forma segura y confiable en su plataforma. Estas medidas de seguridad incluyen verificar la reputación del vendedor, revisar la descripción detallada del producto y leer los comentarios de los compradores anteriores. Además, se recomienda evitar realizar pagos fuera de la plataforma y utilizar medios de pago seguro. Con estas precauciones, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de compra segura y eficiente en eventos como Cyber Wow.

CYBER WOW | Cómo hacer compras seguras

Toda transacción se debe realizar dentro de la plataforma oficial: en ningún momento del proceso de compra se debe utilizar otro medio o canal para concretar la transacción. Es importante recalcar que, el proceso se debe iniciar y concluir dentro de la plataforma para que, en caso ocurriese alguna situación desfavorable, la compañía pueda hacerse cargo.

No compartir información personal: cuando el proceso se realiza dentro de la plataforma, no será necesario brindar información adicional de contacto. En caso algún vendedor comparta sus datos personales a través con potenciales compradores y lleve la transacción fuera de la plataforma, estaría incumpliendo los Términos y Condiciones. Además, cabe resaltar que, los datos personales de los usuarios no son públicos ni aparecen en la plataforma bajo ninguna circunstancia, ya que se manejan estrictas políticas de privacidad.

Toda comunicación se realiza mediante los canales oficiales: trata de hacer todo el proceso en los únicos canales oficiales de comunicación de la empresa en la que compras tus productos. Ten en cuenta que las comunicaciones por otros medios suelen ser irregulares salvo que la compañía exprese su intención de hacer este tipo contacto.

Evaluar la reputación del vendedor: en la plataforma se puede visualizar diversos indicadores, por ejemplo, la cantidad de años del vendedor en el site, la calidad de la atención, el tiempo de entrega de los productos e información adicional que es importante considerar antes de decidir la compra.

Leer toda la información: es importante que, antes de concretar alguna compra o venta de productos, se lea toda la información que está a disposición de los usuarios en la plataforma; desde asegurarse que el dominio de la página sea el correcto, hasta leer los términos y condiciones de los métodos de pago, la entrega y cualquier otro detalle de la transacción.

