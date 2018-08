Deep Web: qué debes saber antes de entrar a la misteriosa y peligrosa Internet profunda

Cuando hablamos de Internet Profunda o Dark Web, nos referimos a un espacio libre y sin límites, donde puedes acceder a todo tipo de contenido que no nos ofrece la Internet comercial que todos conocemos. Pero, esta libertad que tiene el usuario de sumergirse en un espacio desconocido para encontrar cosas inimaginables puede ser al mismo tiempo peligrosa.



Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Nietzsche

Aunque la teoría conspirativa suene a ciencia ficción, es algo a tener muy en cuenta tratándose de un espacio poco conocido del que se puede esperar cualquier cosa. Si bien es algo que puede causar terror, al mismo tiempo causa una inquietante curiosidad, ¿de qué se trata?



¿Qué es la Deep Web?



La Deep Web o Internet Profunda es aquel espacio dentro de la red que contiene material inaccesible por los motores de búsqueda conocidos, como son Google , Yahoo, Bing, etc., precisamente porque incurre en la ilegalidad. La enciclopedia libre más grande lo define de esta manera:

Internet profunda (del inglés, deep web), internet invisible​ o internet oculta​ es el contenido de internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales, debido a diversos factores. Wikipedia

En el hipotético caso que los motores de búsqueda puedan indexar el contenido que alberga la Deep Web , este espacio dejaría de existir, por el simple hecho de infringir las leyes actuales. Sin embargo, existen formas probadas para poder acceder, muchos usuarios ya han compartido sus experiencias y algunos te enseñan paso a paso como ingresar a este oscuro mundo.

¿Qué cosas puedes encontrar en la Deep Web?

Los más entendidos en el tema se atreven a afirmar que más del 90% del contenido que alberga la red no es accesible a través de los buscadores convencionales. En la Deep Web puedes encontrar de todo, desde cómo comprar y vender drogas, aprender a crear bombas, contactar con sicarios a sueldo, venta de armas, archivos de gobierno robados, pornografía infantil, … y muchas otras cosas deleznables.



Se trata de un sitio que alberga contenido con una violencia desmedida. Un comercio de videos cuyas grabaciones muestran asesinatos, violaciones y otros hechos que con solo escucharlos a cualquiera le puede producir un aterrador escalofrío. En la Deep Web aparentemente no importa beneficiarse de forma inhumana; Sin embargo, no todo lo que alberga la Internet Profunda es malo, la deep web es mucho más que drogas, armas, sexo o violencia.



Esto es lo que puedes encontrar en la Internet Profunda

Deep Web: cosas inimaginables se pueden encontrar en la Internet Profunda

¿Cómo entrar a la Deep Web?



Existen muchos servicios y programas que nos permiten ingresar de forma anónima a la Deep Web, uno de los más conocidos y utilizados es TOR (The Onion Router). Hay otros programas menos conocidos, pero igualmente de efectivos: FreeNet o i2p. Lo que hace TOR es cambiar la dirección de tu IP a través de proxys, esto protege y camufla tu identidad mientras la información viaja a su destino.



Sin embargo, debes tener en cuenta que al entrar en la Deep Web no debes descargar absolutamente nada ¡ES MUY PELIGROSO!, ya que puedes sufrir el hackeo de tu equipo y no darte cuenta. Por ello es importante tener activado el firewall y mantener tu antivirus actualizado.



Una herramienta que permite camuflar tu identidad y proteger tus datos mientras navegas (Imagen: Tor Project) Una herramienta que permite camuflar tu identidad y proteger tus datos mientras navegas (Imagen: Tor Project) Tor Project

¿Cómo se compra en la Deep Web?

En la Internet Profunda no puedes pagar con dinero convencional, se usa moneda virtual. Para realizar transacciones dentro de los distintos sitios web tienes que pagar con Bitcoins , una moneda intangible que se usa también en la Internet legal. Tienes una billetera que se carga con este efectivo virtual. El valor de un bitcoin varía de acuerdo a la demanda del mercado:



Los Bitcoins son las monedas virtuales usadas en la Deep Web (Imagen: Google) Los Bitcoins son las monedas virtuales usadas en la Deep Web (Imagen: Google) Google

¿Por qué es peligroso entrar a la Deep Web?



Estos son los motivos por los que no deberías entrar a la Deep Web:



- Puedes ser víctima de algún hacker que te robe información valiosa.



- Vulnerar tu estabilidad emocional, sobre todo si eres una persona que no está acostumbrada a ver contenido de carácter violento.



- Ser estafado.



- Podrías recibir amenazas, teniendo en cuenta la clase de personas que frecuentan la red.



- Podrías ser acusado de cómplice de algún delito al hacer una transacción ilícita



¿Tu curiosidad puede más que las advertencias? Si decides entrar no te fíes de nadie, sé muy cauteloso al momento de entablar comunicación con alguien. Finalmente, no recomendamos el acceso a la Deep Web, es un terreno desconocido y peligroso y más aún si no tienes conocimiento de cómo proteger tu información en Internet.