Muchos no solo tienden a usar WhatsApp para poder compartir todo tipo de comunicación entre mensajes de texto, videollamadas, llamadas y demás funciones; sino que a veces suelen descargar WhatsApp Plus , la app modificada, ya que trae más herramientas.

En la actualidad WhatsApp Plus ya se encuentra en la versión V25.20, específicamente la de Yessimods. Esta no solo trae una serie de características distintas a WhatsApp normal, sino que trae nuevas funciones como la información de quién nos bloqueó, además no hay problemas al ver los estados.

Para poder descargar esta APK debes darle los permisos correspondientes a tu terminal Android a fin de que no haya ningún tipo de problema. Recuerda que dependerá de cada usuarios si desea o no usar WhatsApp Plus ya que WhatsApp normal podría sancionar tu cuenta.

Descargar APK de la última versión de WhatsApp Plus: febrero 2023

Lo primero que debes hacer, en caso uses WhatsApp normal, es realizar una copia de seguridad.

Tras ello desinstala WhatsApp normal de raíz para que no interfiera en la instalación de WhatsApp Plus.

En ese instante descarga la última versión del APK de WhatsApp Plus para febrero 2023. Usa este enlace .

. Cuando lo tengas, debes darle a Google Chrome la función para instalar apps de terceros.

Ahora presiona en “Instalar” en WhatsApp Plus.

En ese instante solamente debes esperar a que se complete todo.

Ahora coloca tu número de celular y código de verificación.

Cuando logres llegar a la ventana principal, podrás empezar a chatear con todos tus amigos sin problema alguno.

Recuerda que WhatsApp normal puede darse cuenta si usas demasiadas funciones de WhatsApp Plus al mismo tiempo.

Esta es la última versión de WhatsApp Plus V25.00 que ya puedes tener en tu smartphone Android. (Foto: WhatsApp)

Novedades de WhatsApp Plus V25.20 última versión del APK

Según información de los mismos creadores de WhatsApp Plus V25.20, se arreglo la falla en algunos dispositivos que no podían recibir ni enviar mensajes de texto.

También ya puedes saber quién te ha bloqueado en WhatsApp, algo que no estaba presente.

Además se arreglaron algunas funciones que no eran compatibles en varios dispositivos que tenían Android 6.0.1 en el que saltaba error cuando ingresabas a WhatsApp Plus.

Tampoco generará más problema para aquellas personas que suben o miran los estados de sus amigos. No hay cierre de WhatsApp Plus.

Por qué no debes usar el APK de WhatsApp Plus

Si bien WhatsApp Plus es una aplicación completamente modificada, a veces tiende a fallar o algunas funciones están incompletas. De igual forma puedes sufrir un posible baneo o suspensión de cuenta por parte de WhatsApp de Meta.

Otro motivo por el que debes tener bastante cuidado al usar WhatsApp Plus es que no tienes el cifrado de extremo a extremo, por lo que tu cuenta podría ser vista por terceros.

5 trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje. Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V23.20: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

La solución de la cámara con zoom automático en WhatsApp Plus

Recuerda que la fotografía tendrá menos detalles si utilizas todo el zoom de la cámara.

Primero actualiza WhatsApp .

. Ahora, en tu teléfono iOS o Android presiona sobre los “Ajustes”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Aplicaciones”.

Busca WhatsApp y toca la sección denominada “Almacenamiento”.

Finalmente, aprieta la opción “Eliminar caché”.

Cómo pasar tus conversaciones de WhatsApp a WhatsApp Plus

Lo primero será ingresar a WhatsApp y hacer una copia de seguridad.

Luego anda a la carpeta de almacenamiento interno de tu celular.

Crea una carpeta llamada “WhatsAppPlus”. Recuerda respetar las mayúsculas y sin espacios.

Ahora busca la carpeta de WhatsApp y todos los archivos que encuentres dentro los deberás copiar y pegar en la carpeta “WhatsAppPlus”.

Una vez hecho este paso, simplemente desinstala WhatsApp de tu smartphone.

Los mejores trucos de WhatsApp V24.20

Cambiar el color de la plataforma: Para ello debes ir a los Ajustes de WhatsApp Plus, luego anda a Plus configuración, Universal, Colores y define el estilo que deseas. También puedes instalar los diversos temas que tiene la app de mensajería que te ofrece en su configuración.

Para ello debes ir a los Ajustes de WhatsApp Plus, luego anda a Plus configuración, Universal, Colores y define el estilo que deseas. También puedes instalar los diversos temas que tiene la app de mensajería que te ofrece en su configuración. Descargar cualquier foto de perfil: Antes podías compartir la imagen de tu amigo y guardarla en tu celular. Sin embargo, en WhatsApp Plus bastará con ingresar al perfil de nuestro amigo, mirar su foto y allí se nos permitirá obtener una coía sin recurrir a las famosas capturas de pantalla.

Antes podías compartir la imagen de tu amigo y guardarla en tu celular. Sin embargo, en WhatsApp Plus bastará con ingresar al perfil de nuestro amigo, mirar su foto y allí se nos permitirá obtener una coía sin recurrir a las famosas capturas de pantalla. Evitar que las fotos que se ven una vez desaparezcan: Si a un amigo tuyo le gusta enviar las fotos que desaparecen, entonces debes probar esta función de WhatsApp Plus que te permite visualizar esa imagen cuantas veces desees. Solo debes ir a Plus Configuración, Privacidad y seguridad, y habilitar la pestaña de Antiview único.

Si a un amigo tuyo le gusta enviar las fotos que desaparecen, entonces debes probar esta función de WhatsApp Plus que te permite visualizar esa imagen cuantas veces desees. Solo debes ir a Plus Configuración, Privacidad y seguridad, y habilitar la pestaña de Antiview único. Descargar esas fotos o videos que solo se ven una vez: Pero no solo es eso, en WhatsApp Plus también, a parte de ver esa foto varias veces, puedes descargarla sin ningún problema y así verla a cada rato o, de lo contrario, borrarla.

Pero no solo es eso, en WhatsApp Plus también, a parte de ver esa foto varias veces, puedes descargarla sin ningún problema y así verla a cada rato o, de lo contrario, borrarla. Que se coloque el doble check azul siempre y cuando contestes a una conversación: Esto te fascinará pues muchas veces cuando entramos a una conversación, suele aparecer el doble check azul de leído en caso no hayamos visto el mensaje. En WhatsApp Plus puedes activar la herramienta para que solo se ponga doble check azul cuando respondas. Para hacerlo debes ir a Ajustes, Privacidad y seguridad, y en la seción de Chats, deberás habilitar la pestaña que dice tick azules. Y listo.

Esto te fascinará pues muchas veces cuando entramos a una conversación, suele aparecer el doble check azul de leído en caso no hayamos visto el mensaje. En WhatsApp Plus puedes activar la herramienta para que solo se ponga doble check azul cuando respondas. Para hacerlo debes ir a Ajustes, Privacidad y seguridad, y en la seción de Chats, deberás habilitar la pestaña que dice tick azules. Y listo. Descargar los estados de WhatsApp y evitar que desaparezcan de por vida: para ello simplemente nos vamos a la pesñata de estados de WhatsApp. Visuazamos cualquiera de ellos y nos aparecerá un pequeño ícono de descarg, lo pulsamos y tendremos una copia de esa foto en nuestro móvil.

Cómo pasar tus conversaciones de WhatsApp a WhatsApp Plus

Lo primero será ingresar a WhatsApp y hacer una copia de seguridad.

Luego anda a la carpeta de almacenamiento interno de tu celular.

Crea una carpeta llamada “WhatsAppPlus”. Recuerda respetar las mayúsculas y sin espacios.

Ahora busca la carpeta de WhatsApp y todos los archivos que encuentres dentro los deberás copiar y pegar en la carpeta “WhatsAppPlus”.

Una vez hecho este paso, simplemente desinstala WhatsApp de tu smartphone.

Ahora instala el APK de WhatsApp Plus.

Coloca tu número, código de seguridad y en ese instante te saltará un mensaje de que se ha encontrado una copia de seguridad local.

Restaurala y listo, ya habrás recuperado tus conversaciones y copia de seguridad de WhatsApp a WhatsApp Plus.}

Descargar APK de WhatsApp Delta: última versión febrero 2023