WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, permitiendo a las personas mantenerse conectadas fácilmente a través de mensajes de texto, llamadas de voz y videollamadas. Descargar y configurar WhatsApp es un proceso sencillo que te permitirá disfrutar de una comunicación fluida con amigos, familiares y colegas. A continuación, te presentamos una guía paso a paso para descargar WhatsApp y comenzar a utilizarlo en tu dispositivo móvil.

Conoce todos los pasos para descargar WhatsApp y cómo usarlo. (Foto: blog.whatsapp.com)

¿Cuáles son los requisitos para descargar WhatsApp?

Los requisitos para descargar WhatsApp varían según el dispositivo y el sistema operativo que estés utilizando. A continuación, te proporcionamos los requisitos básicos para las dos plataformas móviles más comunes, Android e iOS:

Para Android:

Dispositivo Android con sistema operativo 4.1 o posterior.

Conexión a Internet, ya sea a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento suficiente para la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Dispositivo iPhone con iOS 10 o posterior.

Conexión a Internet, ya sea a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento suficiente para la aplicación.

Pasos para descargar WhatsApp

Para Usuarios de Android:

Abre Google Play Store : En tu dispositivo Android, encuentra y abre la aplicación de Play Store desde tu pantalla de inicio o cajón de aplicaciones.

: En tu dispositivo Android, encuentra y abre la aplicación de Play Store desde tu pantalla de inicio o cajón de aplicaciones. Busca WhatsApp : Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior y escribe “WhatsApp”. Presiona el botón de búsqueda en el teclado.

: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior y escribe “WhatsApp”. Presiona el botón de búsqueda en el teclado. Selecciona WhatsApp Messenger : En los resultados de búsqueda, busca la aplicación oficial que se llama “WhatsApp Messenger” y está desarrollada por ‘WhatsApp LLC’.

: En los resultados de búsqueda, busca la aplicación oficial que se llama “WhatsApp Messenger” y está desarrollada por ‘WhatsApp LLC’. Instala la Aplicación : Haz clic en “Instalar” y espera a que la descarga se complete. Esto puede tardar unos minutos dependiendo de tu conexión a Internet.

: Haz clic en “Instalar” y espera a que la descarga se complete. Esto puede tardar unos minutos dependiendo de tu conexión a Internet. Abre WhatsApp: Una vez instalada la aplicación, búscala en tu pantalla de inicio o cajón de aplicaciones y ábrela.

Para Usuarios de iOS (iPhone):

Accede a App Store : En tu iPhone, abre la aplicación de App Store desde tu pantalla de inicio.

: En tu iPhone, abre la aplicación de App Store desde tu pantalla de inicio. Busca WhatsApp : En la barra inferior, presiona la opción “Buscar” y luego usa la barra de búsqueda para escribir “WhatsApp”.

: En la barra inferior, presiona la opción “Buscar” y luego usa la barra de búsqueda para escribir “WhatsApp”. Encuentra WhatsApp Messenger : Asegúrate de seleccionar la aplicación correcta desarrollada por ‘WhatsApp Inc’.

: Asegúrate de seleccionar la aplicación correcta desarrollada por ‘WhatsApp Inc’. Descarga la Aplicación : Pulsa “Obtener” o el ícono de la nube si ya habías descargado la aplicación anteriormente. Posiblemente te solicite tu contraseña de Apple ID o Touch ID/Face ID para autorizar la descarga.

: Pulsa “Obtener” o el ícono de la nube si ya habías descargado la aplicación anteriormente. Posiblemente te solicite tu contraseña de Apple ID o Touch ID/Face ID para autorizar la descarga. Abre WhatsApp: Una vez descargado, busca el icono de WhatsApp en tu pantalla de inicio y ábrelo.

¿Cómo configurar WhatsApp?

Verificación de Número de Teléfono:

Al abrir WhatsApp por primera vez, necesitarás aceptar los términos y condiciones de servicio.

Ingresa tu número de teléfono en el campo solicitado. WhatsApp te enviará un mensaje de texto con un código de verificación.

Introduce el código de verificación en WhatsApp para confirmar tu número de teléfono.

Configuración de Perfil:

Después de verificar tu número, podrás configurar tu perfil. Esto incluye agregar tu nombre y una foto de perfil si así lo deseas.

Permisos de la Aplicación:

WhatsApp te solicitará acceso a tus contactos, a lo que generalmente deberías aceptar para poder comunicarte con ellos a través de la aplicación.

También te preguntará si permites el acceso a fotos, videos y archivos para poder enviar y recibir estos tipos de contenido.

¿Qué puedo hacer en WhatsApp?

Puedes comenzar a enviar mensajes, crear grupos y hacer llamadas de voz o video inmediatamente después de configurar tu cuenta.

Explora las funciones de la aplicación, como los estados de WhatsApp, la personalización de fondos de chat y las opciones de privacidad en la configuración.

Ahora que has descargado y configurado WhatsApp en tu dispositivo móvil, estás listo para mantener conversaciones individuales o grupales con tus contactos de forma segura y privada. Recuerda siempre actualizar la aplicación para obtener las últimas características y mejoras de seguridad.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. (Foto: Difusión)

¿Qué es Whatsapp Plus y en qué se diferencia de WhatsApp?

WhatsApp Plus es una versión modificada de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, que ofrece funciones adicionales y opciones de personalización avanzadas. Entre sus características destacadas se encuentran la capacidad de cambiar temas, colores de interfaz, opciones de privacidad más avanzadas y la posibilidad de enviar archivos más grandes. A pesar de estas ventajas, los usuarios deben ser conscientes de que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial respaldada por WhatsApp, lo que podría conllevar riesgos de seguridad y la posibilidad de suspensión de la cuenta debido a violaciones de los términos de servicio. En general, aunque WhatsApp Plus puede ser atractivo para aquellos que buscan una experiencia de usuario más personalizada, se recomienda precaución y preferir la versión oficial de WhatsApp para garantizar la seguridad y estabilidad.

¿Por qué debo usar WhatsApp y evitar descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp, como líder en mensajería instantánea, ofrece una experiencia sólida respaldada por medidas de seguridad rigurosas y el soporte técnico de Facebook. Optar por WhatsApp Plus, una versión modificada, implica arriesgarse a comprometer la seguridad de los datos, ya que estas variantes no provienen de fuentes oficiales y confiables. La confianza y la estabilidad que proporciona WhatsApp son fundamentales para garantizar la protección de la privacidad del usuario.

Una ventaja significativa de WhatsApp es su constante actualización, introduciendo nuevas características y mejoras. Al contrario, WhatsApp Plus podría quedar desactualizado, privándote de las últimas funciones de seguridad y rendimiento. Además, la compatibilidad universal de WhatsApp, que abarca diversos dispositivos y plataformas, contrasta con la posible limitación de acceso que ofrece WhatsApp Plus al no ser tan ampliamente compatible.

Por último, el riesgo de violar los términos de servicio al optar por versiones no oficiales como WhatsApp Plus no debe subestimarse. El uso de aplicaciones no respaldadas oficialmente podría resultar en la suspensión de la cuenta, con la consiguiente pérdida de conversaciones y contactos. En resumen, mientras que WhatsApp Plus puede ofrecer funciones atractivas, la elección de WhatsApp asegura no solo características avanzadas, sino también la seguridad, confiabilidad y respaldo continuo de una plataforma líder en el mercado de la mensajería.

Descargar WhatsApp Plus V17.57: última versión del APK

Lo primero que debes hacer será una copia de seguridad de tu WhatsApp normal, en caso lo uses.

Recuerda que actualmente la copia de seguridad ocupa cierta parte de tu Google Drive, por lo que debes reducir su tamaño.

Una vez que hayas terminado con el backup, solamente usa queda eliminar de raíz WhatsApp normal.

Ahora continúa en la descarga de instalación del APK de WhatsApp Plus V17.57.

Para poder descargar la aplicación modificada solo tienes que seguir este enlace .

. Una vez lo tengas en tu celular, dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar apps de terceros.

Cuando culmines, instala el APK y acepta las condiciones de uso de WhatsApp Plus V17.57.

Posteriormente coloca tu número de celular, código de verificación, nombre y foto.

Terminado esos pasos, ya podrás usar WhatsApp Plus V17.57 con normalidad, chatear con todos tus amigos, etc.