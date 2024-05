WhatsApp implementó varios cambios en su plataforma para dispositivos Android e iOS, pero existen otras aplicaciones similares que compiten ofreciendo funciones exclusivas. Una de estas aplicaciones se conoce como WhatsApp Plus Gold, que alcanzó su última versión de mayo de 2024. Estas actualizaciones no oficiales suelen prometer características exclusivas o mejoradas, como un diseño dorado, funciones adicionales de privacidad o capacidades avanzadas. Sin embargo, la mayoría de estas versiones son engañosas y pueden representar un riesgo para la seguridad y privacidad de los usuarios. Es recomendable evitar instalar aplicaciones no oficiales de WhatsApp para proteger la integridad de tus datos y dispositivos.

En la versión estándar de WhatsApp, generalmente puedes enviar hasta 10 archivos de imágenes simultáneamente. En contraste, en la versión modificada conocida como WhatsApp Gold, puedes compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo. Además, WhatsApp Gold amplía el tamaño máximo de los vídeos que puedes compartir hasta 700 MB. Esta versión personalizada ofrece estas mejoras en la funcionalidad de compartir archivos respecto a la versión estándar de WhatsApp.

Esta modificación también introduce diferentes efectos visuales en WhatsApp, como la “transformación del buscador de personas” y la “animación de la lista de chats”. Asimismo, presenta una función llamada “tarjeta de conversación” que permite archivar y recuperar conversaciones de manera sencilla.

Para descargar el APK de WhatsApp Gold, es bastante simple. Sin embargo, ten en cuenta que esta versión incluye varios cambios, como la pestaña de Novedades donde se encuentran los Estados y Canales, además de un menú que diferencia entre chats grupales e individuales. Es importante recordar que WhatsApp Gold no es una versión oficial de WhatsApp, por lo que se recomienda evitar instalar cualquier versión que no provenga de fuentes oficiales.

El uso de versiones no oficiales puede exponerte a riesgos de seguridad, como malware, robo de datos personales o pérdida de control sobre tu cuenta de WhatsApp. Siempre es recomendable mantener tu aplicación de WhatsApp actualizada desde la tienda oficial de aplicaciones correspondiente (Google Play Store para Android o App Store para iOS) para garantizar la seguridad y obtener las últimas características y mejoras de manera legítima.

Nuevas funciones agregadas en WhatsApp Dorado 2024

Estas nuevas funciones hacen que WhatsApp Dorado 2024 sea más versátil y eficiente para los usuarios, ofreciendo mejoras significativas en la experiencia de mensajería y privacidad.

Encuestas en grupos de chat: Ahora puedes realizar encuestas directamente en tus grupos de chat.

Ahora puedes realizar encuestas directamente en tus grupos de chat. Optimización y control de calidad de videos: Desde Configuración > Almacenamiento y datos, puedes controlar la calidad de los medios de video que compartes.

Desde Configuración > Almacenamiento y datos, puedes controlar la calidad de los medios de video que compartes. Compartir varios archivos multimedia: Ahora es más fácil compartir varios archivos multimedia de WhatsApp con otras aplicaciones.

Ahora es más fácil compartir varios archivos multimedia de WhatsApp con otras aplicaciones. Función de burbuja de chat: Activa la función de burbuja de chat con un solo clic para una experiencia de mensajería más conveniente.

Activa la función de burbuja de chat con un solo clic para una experiencia de mensajería más conveniente. Soporte para el idioma urdu: La adición de soporte para el idioma urdu beneficia a usuarios que hablan urdu.

La adición de soporte para el idioma urdu beneficia a usuarios que hablan urdu. Lápiz de dibujo avanzado: Realiza dibujos más precisos con el lápiz de dibujo avanzado.

Realiza dibujos más precisos con el lápiz de dibujo avanzado. Funciones de privacidad mejoradas: Ahora puedes elegir quién puede ver tus mensajes cuando no estás conectado.

Ahora puedes elegir quién puede ver tus mensajes cuando no estás conectado. Nuevo ícono dorado: Disfruta de un nuevo ícono dorado que ofrece una apariencia relajante.

Disfruta de un nuevo ícono dorado que ofrece una apariencia relajante. Eliminación de mensajes en chat grupal: Los administradores ahora pueden eliminar los mensajes de otras personas en el chat grupal.

Los administradores ahora pueden eliminar los mensajes de otras personas en el chat grupal. Ver participantes anteriores de un grupo: Obtén información sobre quién se fue y cuándo en un grupo.

Obtén información sobre quién se fue y cuándo en un grupo. Reaccionar rápidamente a un estado: Responde rápidamente a estados de contacto con reacciones específicas.





Descargar WhatsApp Plus Dorado: paso a paso de última versión del APK

El APK curioso es una versión modificada de la aplicación oficial de Meta que cambia el color del logo de verde a dorado. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta versión no es oficial de WhatsApp y descargarla a través de un APK no verificado puede plantear riesgos de seguridad.

Si decides utilizar WhatsApp Gold, es fundamental realizar una copia de seguridad de tus conversaciones si ya estás usando WhatsApp normal. Esto te permitirá restaurar tus conversaciones en caso de que encuentres problemas o decidas volver a la versión estándar de WhatsApp. Una vez que hayas realizado la copia de seguridad, desinstala la aplicación oficial de WhatsApp de Meta y verifica si existen archivos ocultos relacionados con la app en tu dispositivo. Luego, descarga WhatsApp Gold desde el enlace proporcionado (LINK). Asegúrate de conceder los permisos necesarios a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros. Una vez descargada e instalada, abre la aplicación e introduce tu número de teléfono junto con el código de verificación. Después, espera a que WhatsApp Gold se abra completamente.

La principal diferencia con WhatsApp estándar es que WhatsApp Gold presenta un diseño completamente dorado, pero en términos de funcionalidad es similar. A partir de este momento, podrás utilizar WhatsApp Gold como de costumbre, pero recuerda siempre tener precaución al utilizar versiones modificadas de aplicaciones debido a posibles problemas de seguridad.

Requerimientos para instalar WhatsApp Plus

Para dispositivos Android, los requisitos para instalar WhatsApp Gold son los siguientes:

Debes tener una versión de Android 4.1 o superior.

Es necesario contar con una conexión a Internet estable para descargar e instalar la aplicación.

Debes asegurarte de tener suficiente espacio disponible en tu dispositivo para la instalación de la aplicación.

Para usuarios de iOS (iPhone), los requisitos son:

Requiere iOS 10 o una versión más reciente del sistema operativo.

Debes tener acceso a Internet para descargar e instalar WhatsApp Gold.

Asegúrate de tener suficiente espacio libre en tu dispositivo para la instalación de la aplicación.

Estos requisitos son esenciales para garantizar una experiencia óptima al instalar y usar WhatsApp Gold en dispositivos Android o iOS.





Problemas solucionados en el WhatsApp Plus

Estas correcciones de problemas aseguran una experiencia más fluida y precisa para los usuarios de WhatsApp Plus Dorado 2024, mejorando la visualización de mensajes y la funcionalidad en los grupos de chat.

Capacidad de ver el primer mensaje: Ahora los usuarios pueden ver el primer mensaje en los chats correctamente.

Ahora los usuarios pueden ver el primer mensaje en los chats correctamente. Contador de mensajes en el grupo de chat para todos: El contador de mensajes ahora muestra correctamente la cantidad de mensajes en los grupos de chat para todos los participantes.

El contador de mensajes ahora muestra correctamente la cantidad de mensajes en los grupos de chat para todos los participantes. Contador de mensajes en la sección de información del grupo: Se ha corregido el contador de mensajes en la sección de información del grupo para reflejar con precisión la cantidad de mensajes en el grupo.

Se ha corregido el contador de mensajes en la sección de información del grupo para reflejar con precisión la cantidad de mensajes en el grupo. Corrección de otros pequeños errores: Se han corregido varios otros errores menores para mejorar la estabilidad y el rendimiento general de la aplicación.