Tenemos una última versión de WhatsApp Plus 2024 y aquí te contamos cuál es la guía completa para poder instalar la APK v17.85 que es la nueva actualización del mes de mayo. A diario, muchos utilizamos WhatsApp, sin embargo, muchos usuarios buscan alternativas con funciones adicionales, como WhatsApp Plus, una versión no oficial (v17.85) que ofrece características extras respecto a la original. Este artículo te explicará por qué WhatsApp Plus 2024 APK es particularmente atractivo, sus principales funciones y los aspectos a considerar al decidir usar esta aplicación.

¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus 2024 v17.85?

Siguiendo estos pasos, podrás instalar y configurar WhatsApp Plus 2024 v17.85 en tu dispositivo. Recuerda siempre ser consciente de los riesgos asociados con el uso de versiones no oficiales de aplicaciones.

1. Haz un respaldo de tus conversaciones en WhatsApp para proteger tu información importante:

Antes de hacer cualquier cambio, es crucial que respaldes tus conversaciones para no perder tus mensajes importantes. Abre la aplicación oficial de WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realiza una copia de seguridad en Google Drive (en Android) o iCloud (en iPhone).

2. Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu dispositivo para evitar inconvenientes:

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp de tu dispositivo para evitar posibles conflictos durante la instalación de WhatsApp Plus. Para hacerlo, mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona la opción de desinstalación o ve a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp y selecciona “Desinstalar”.

3. Haz clic aquí para descargar WhatsApp Plus v17.85 APK:

Dirígete al enlace proporcionado para descargar el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85. Asegúrate de descargarlo desde una fuente confiable para evitar malware. LINK PARA DESCARGAR

4. Activa en tu dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas:

Para instalar aplicaciones que no provienen de la tienda oficial de aplicaciones (como Google Play Store en Android), debes habilitar la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Ve a Configuración > Seguridad (o Privacidad) > y activa “Fuentes desconocidas” o “Instalar aplicaciones desconocidas”. En algunos dispositivos, puede que necesites hacerlo específicamente para el navegador que usaste para descargar el archivo APK.

5. Sigue los pasos para completar la instalación del APK:

Una vez que hayas descargado el archivo APK, ábrelo desde la barra de notificaciones o desde tu gestor de archivos. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación. Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite.

6. Ingresa tu número telefónico y configura tu perfil según tus preferencias:

Abre WhatsApp Plus, ingresa tu número de teléfono y sigue los pasos para verificar tu cuenta. Es posible que recibas un SMS de verificación.

Una vez verificado, restaura tus conversaciones desde la copia de seguridad que hiciste inicialmente. Configura tu perfil (nombre, foto de perfil, estado) según tus preferencias y ajusta las configuraciones adicionales que ofrece WhatsApp Plus.

Requisitos para instalar gratis y rápido WhatsApp Plus

Dispositivos Android:

Versión del Sistema Operativo : Tu dispositivo debe tener Android versión 4.1 o superior para poder instalar y utilizar la aplicación.

: Tu dispositivo debe tener Android versión 4.1 o superior para poder instalar y utilizar la aplicación. Conexión a Internet : Es indispensable contar con una conexión a Internet estable, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles, para descargar la aplicación y utilizarla correctamente.

: Es indispensable contar con una conexión a Internet estable, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles, para descargar la aplicación y utilizarla correctamente. Espacio de Almacenamiento: Asegúrate de tener suficiente espacio libre en tu dispositivo para instalar la aplicación, ya que la falta de almacenamiento puede impedir la descarga o instalación.

Dispositivos iOS (iPhone):

Versión del Sistema Operativo : Tu iPhone debe tener iOS 10 o superior para ser compatible con la aplicación.

: Tu iPhone debe tener iOS 10 o superior para ser compatible con la aplicación. Conexión a Internet : Necesitas tener acceso a una conexión a Internet, ya sea a través de Wi-Fi o datos móviles, para descargar y usar la aplicación.

: Necesitas tener acceso a una conexión a Internet, ya sea a través de Wi-Fi o datos móviles, para descargar y usar la aplicación. Espacio de Almacenamiento: Asegúrate de que tu dispositivo tiene suficiente espacio disponible para la instalación de la aplicación, ya que la falta de espacio puede interrumpir el proceso de instalación.

Aprende cómo descargar WhatsApp Plus para tu celular. (Foto: GEC)

¿Qué ventajas ofrece WhatsApp Plus 2024 v17.85?

Es importante recordar que, aunque estas ventajas pueden ser muy atractivas, WhatsApp Plus no es una versión oficial y su uso puede conllevar riesgos de seguridad y la posibilidad de que tu cuenta sea suspendida. Asegúrate de evaluar estos riesgos antes de decidir instalarla.

1. Amplitud de personalización:

Temas y colores : Permite personalizar casi todos los aspectos de la interfaz de usuario, desde los colores hasta los temas completos, lo que ofrece una experiencia visual más atractiva y adaptada a tus gustos.

: Permite personalizar casi todos los aspectos de la interfaz de usuario, desde los colores hasta los temas completos, lo que ofrece una experiencia visual más atractiva y adaptada a tus gustos. Fuentes y estilos: Puedes cambiar las fuentes y los estilos de texto, lo que agrega un nivel adicional de personalización.

2. Privacidad mejorada:

Control de visibilidad : Ofrece opciones avanzadas de privacidad, como ocultar tu estado en línea, desactivar la confirmación de lectura (doble check azul) y ocultar el “escribiendo...” y “grabando audio...”.

: Ofrece opciones avanzadas de privacidad, como ocultar tu estado en línea, desactivar la confirmación de lectura (doble check azul) y ocultar el “escribiendo...” y “grabando audio...”. Acceso restringido: Puedes configurar contraseñas o patrones para acceder a la aplicación, proporcionando una capa adicional de seguridad a tus conversaciones.

3. Opciones avanzadas de mensajería:

Respuestas automáticas : Permite configurar respuestas automáticas para cuando no puedas contestar, similar a lo que se encuentra en aplicaciones de mensajería profesional.

: Permite configurar respuestas automáticas para cuando no puedas contestar, similar a lo que se encuentra en aplicaciones de mensajería profesional. Programación de mensajes: Puedes programar mensajes para ser enviados en un momento específico, lo cual es útil para recordar eventos o enviar mensajes importantes en horarios programados.

4. Capacidad de enviar archivos grandes:

Archivos multimedia : Permite enviar archivos de mayor tamaño en comparación con la versión oficial de WhatsApp, incluyendo videos y documentos grandes.

: Permite enviar archivos de mayor tamaño en comparación con la versión oficial de WhatsApp, incluyendo videos y documentos grandes. Calidad de imagen: Ofrece la posibilidad de enviar imágenes y videos sin comprimir, manteniendo la calidad original del archivo.

5. Funciones adicionales:

Descarga de estados : Te permite descargar los estados de tus contactos directamente en tu dispositivo.

: Te permite descargar los estados de tus contactos directamente en tu dispositivo. Variedad de emojis: Incluye una mayor variedad de emojis y stickers, dándote más opciones para expresarte.

6. Interfaz de usuario mejorada:

Chats en burbujas : Ofrece la opción de mostrar los chats en burbujas flotantes, similar a otras aplicaciones de mensajería, facilitando la multitarea.

: Ofrece la opción de mostrar los chats en burbujas flotantes, similar a otras aplicaciones de mensajería, facilitando la multitarea. Diseño intuitivo: Muchas funciones adicionales están diseñadas de manera intuitiva, lo que hace que la aplicación sea fácil de usar incluso con las características adicionales.

Pros y contras de WhatsApp Plus 2024

Pros

Amplitud de personalización : Permite personalizar casi todos los aspectos de la interfaz del usuario, ofreciendo una experiencia más flexible y atractiva.

: Permite personalizar casi todos los aspectos de la interfaz del usuario, ofreciendo una experiencia más flexible y atractiva. Privacidad mejorada : Las opciones de privacidad adicionales permiten a los usuarios tener un mayor control sobre su actividad y visibilidad en la aplicación.

: Las opciones de privacidad adicionales permiten a los usuarios tener un mayor control sobre su actividad y visibilidad en la aplicación. Opciones avanzadas de mensajería: Incluye funciones como respuestas automáticas y programación de mensajes, que no están disponibles en la versión oficial.

Contras

Riesgo de expulsión : Al ser una versión no autorizada de WhatsApp, existe el riesgo de que los usuarios sean expulsados por el uso de la aplicación.

: Al ser una versión no autorizada de WhatsApp, existe el riesgo de que los usuarios sean expulsados por el uso de la aplicación. Seguridad : Al no ser una aplicación oficial, la seguridad de los datos del usuario puede estar comprometida.

: Al no ser una aplicación oficial, la seguridad de los datos del usuario puede estar comprometida. Requiere descargas manuales: WhatsApp Plus no está disponible en tiendas oficiales de aplicaciones; debe ser descargada desde sitios web de terceros, lo que puede suponer un riesgo adicional.