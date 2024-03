WhatsApp se ha establecido firmemente como una de las aplicaciones de mensajería más populares, utilizada por cientos de millones de personas en sus dispositivos móviles todos los días. Ofrece una gran variedad de funciones convenientes que han demostrado ser extremadamente útiles. Sin embargo, existe una versión alterna conocida como WhatsApp Plus, que en este 2024 ha lanzado la versión v17.70, presentando una variedad de características distintas a la versión original de Meta. A pesar de sus ventajas, es importante tener en cuenta las desventajas potenciales de instalarlo en dispositivos iOS o Android, sobre las cuales proporcionaremos más detalles a continuación.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus

Antes de proceder con la instalación de WhatsApp Plus, es crucial asegurarse de que tu dispositivo cumpla con los requisitos necesarios. Para usuarios de Android, se requiere:

Android 4.1 o superior.

Conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).

Espacio disponible para la instalación.

Para usuarios de iOS (iPhone), se necesita:

iOS 10 o superior.

Conexión a internet.

Espacio libre para la instalación.

Comparativa entre WhatsApp Plus y WhatsApp original

WhatsApp Plus se diferencia de su contraparte oficial al ofrecer una variedad de opciones de personalización, una gama más amplia de colores, mejoras en las funciones de privacidad y la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño. Aunque estas características adicionales pueden ser atractivas para usuarios experimentados, es esencial mencionar que WhatsApp Plus no cuenta con la autorización de los desarrolladores originales de WhatsApp. Esto implica riesgos de seguridad y la posibilidad de que las cuentas sean suspendidas por violar los términos de servicio.

Descargar WhatsApp Plus. (Foto: Composición)

Guía para descargar y configurar WhatsApp Plus 2024 APK v17.70

Para instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, sigue estos pasos con atención:

Haz una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp.

Descarga WhatsApp Plus v17.70 desde este enlace.

Habilita en tu dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Procede a instalar el APK, acepta los términos, configura tu número de teléfono y personaliza tu perfil.

Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de todas las características avanzadas que ofrece WhatsApp Plus.

Pros y contras de WhatsApp Plus 2024 APK v17.70

Antes de optar por WhatsApp Plus, es importante considerar tanto sus ventajas como desventajas. La aplicación oficial de WhatsApp es reconocida por su seguridad y estabilidad, respaldada por la infraestructura de Facebook. Utilizar una versión no oficial como WhatsApp Plus expone a los usuarios a riesgos de seguridad y privacidad, además del riesgo de suspensión de cuentas. WhatsApp se mantiene en constante evolución, introduciendo nuevas funciones y mejoras de rendimiento que las versiones modificadas quizás no logren igualar.

A pesar de las tentadoras opciones de personalización y funcionalidades extendidas que ofrece WhatsApp Plus, la seguridad y la confiabilidad deben ser prioritarias. Optar por WhatsApp asegura la protección de tus datos personales y el acceso a un servicio de comunicación avanzado, manteniendo la confianza en una marca globalmente reconocida.