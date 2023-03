¿Eres de las personas que usa WhatsApp Plus ? La aplicación que está causando sensación también está generando daños en algunos usuarios, pues los baneos han sido masivos con la finalidad de que empiecen a usar WhatsApp normal.

Cada vez que abrían la app para chatear, les aparecía una especie de contador que no les permitía realizar absolutamente nada. Es por ello que ahora se ha lanzado una nueva versión de WhatsApp Plus que evita no solo el anti baneo, sino que también puedes recuperar tus conversaciones.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener un WhatsApp Plus en especial, por el contrario, solo sigue los pasos para poder realizarlo a la perfección.

Cómo actualizar WhatsApp Plus sin perder chats: última versión APK

Lo primero que debes hacer es esperar que el contador termine, en caso hayas sido baneado en WhatsApp Plus.

No intentes realizar este truco si todavía sigues bloqueado en WhatsApp.

Ahora solo deberás descargar esta versión de WhatsApp Plus. Sigue el enlace .

. Sea la versión que tengas de WhatsApp, esta la reemplazará.

Solo debes darle en “Actualizar” y empezará el proceso.

En caso debas de loguearte nuevamente, no te preocupes, hazlo.

Cuando llegue a la copia de seguridad, verás que el APK habrá detectado una.

Dale en restaurar y listo.

Ya tendrás WhatsApp Plus actualizado y, lo mejor de todo, sin la necesidad de tener que borrar el APK o perder tus chats.

Novedades de WhatsApp V17.30: última versión

Esta versión de WhatsApp Plus V17.30 cuenta con protección antiban agregada

Asimismo tiene una fuente personalizada mayor.

También se agregó un nuevo diseño de interfaz de usuario «Msg A Number»

Otros detalles son que puedes ocultar los botones Guardar y Marcar vistos en Página de estado

Tienes también la opción para agregar y ocultar el ícono de la cámara desde la barra superior de inicio

En WhatsApp Plus tienes laopción para editar mensajes

Habilitado Ver historia de contacto desde el home

Habilitado Ver estado desde la página de información de contacto

Subtítulo de envío habilitado con documentos para todos

Habilitado Crea tu avatar (como Bitmoji) para WA

Configuración de proxy habilitada (Configuración > Almacenamiento y datos > Configuración de proxy)

Habilitada la opción Conservar mensajes cuando desaparece el modo Está activo (pulsación prolongada de cualquier mensaje)

El anillo DP de estado mejorado toma el mismo color que el anillo de estado

Respuesta automática fija / Fallo de reenvío

Se corrigieron muchos iconos de estado de texto personalizados

Se corrigió el bloqueo de algunos usuarios después de la restauración