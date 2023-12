WhatsApp es una de las aplicaciones de terceros más descargadas en todo el mundo, pero también es la que más funciones ha añadido. Sin embargo, algunos usuarios no gustan de la app de mensajería rápida y desean descargar WhatsApp Plus, el APK que tiene herramientas que aún no han llegado al programa de Meta.

Por ejemplo, a través de WhatsApp Plus puedes obtener la herramienta para saber qué decía un mensaje eliminado, así como ocultar el famoso “escribiendo” y hasta la opción para cambiar el color completo de la aplicación de terceros.

Si bien suele ser completa, hay algunos usuarios que siempre tienen problemas al momento de instalar el APK. Es por esa razón que hoy te enseñaremos cómo tener la última versión de diciembre 2023 sin errores.

Cómo instalar correctamente WhatsApp Plus de diciembre 2023