WhatsApp es una aplicación de mensajería altamente popular en todo el mundo. No obstante, puede que algunos usuarios no estén al tanto de WhatsApp Plus, una versión modificada no oficial que ha lanzado su última versión, V17.60, recientemente. Esta nueva versión está disponible para descargar en teléfonos móviles. A continuación, se describirá cómo descargarla, incluyendo los pasos necesarios, así como los riesgos y ventajas de instalar la APK en tu dispositivo.

¿Cuáles son los requerimientos para descargar WhatsApp?

Los requerimientos para descargar WhatsApp varían dependiendo del dispositivo y el sistema operativo. A continuación, detallamos los requerimientos básicos para las dos plataformas móviles más extendidas, Android e iOS:

Para Android:

Un dispositivo con sistema operativo Android 4.1 o superior.

Acceso a internet, a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento disponible para instalar la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Un dispositivo iPhone con iOS 10 o superior.

Acceso a internet, a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento disponible para instalar la aplicación.

¿Qué es WhatsApp Plus y cómo se diferencia de WhatsApp?

WhatsApp Plus es una versión alterada de WhatsApp, que proporciona características adicionales y opciones de personalización más detalladas. Las funciones distintivas de WhatsApp Plus incluyen la habilidad de cambiar temas, colores de la interfaz, más opciones de privacidad, y la capacidad para enviar archivos de mayor tamaño.

A pesar de estas ventajas, es importante tener en cuenta que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial aprobada por los desarrolladores originales de WhatsApp, lo que podría significar riesgos de seguridad y el riesgo de que tu cuenta sea suspendida por violar los términos de servicio. En general, mientras que WhatsApp Plus podría ser atractivo para aquellos que buscan más opciones de personalización, se aconseja precaución y utilizar la versión oficial de WhatsApp para asegurar la seguridad y efectividad.

Pasos para descargar WhatsApp Plus V17.60: última versión del APK

Realiza una copia de seguridad de tus charlas de WhatsApp antes de cualquier cosa.

Ten en cuenta que las copias de seguridad de WhatsApp ocupan espacio en tu Google Drive, así que asegúrate de gestionar el almacenamiento adecuadamente.

Tras el respaldo, deberás desinstalar la versión normal de WhatsApp de tu dispositivo.

Procede a descargar el APK de WhatsApp Plus V17.60.

Puedes descargar la aplicación modificada ingresando a este enlace.

Antes de instalar, otorga a Google Chrome los permisos necesarios para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Instala el APK y acata las condicionantes de uso de WhatsApp Plus V17.60.

Introduce tu número de teléfono, verifica con el código de seguridad, y configura tu nombre y foto de perfil.

Finalmente, estarás listo para usar WhatsApp Plus V17.60 como de costumbre, y comunicarte con tus contactos.

¿Por qué debería utilizar WhatsApp en lugar de descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp es la plataforma principal en el ámbito de la mensajería instantánea, ofreciendo un entorno seguro y robusto respaldado por la infraestructura de Facebook. Elegir WhatsApp Plus significa arriesgarse a vulnerabilidades de seguridad, dado que estas versiones no oficiales no provienen de fuentes verificadas. La fiabilidad de WhatsApp es esencial para mantener la privacidad de los usuarios protegida.

Una ventaja clave de WhatsApp es que se actualiza con frecuencia, presentando nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Por el contrario, WhatsApp Plus podría no estar al día y, por lo tanto, carecer de las últimas actualizaciones de seguridad y rendimiento. Además, WhatsApp ofrece compatibilidad universal en distintos dispositivos y su uso está ampliamente aceptado, mientras que WhatsApp Plus podría enfrentarse a limitaciones debido a su menor grado de compatibilidad.

Por último, hay que recordar que el uso de variantes no autorizadas como WhatsApp Plus puede resultar en la suspensión de tu cuenta, lo que conllevaría a la pérdida de tus chats y contactos. En conclusión, aunque WhatsApp Plus pueda presentar características tentadoras, elegir WhatsApp te asegura acceso a funciones avanzadas y, más importante, seguridad, estabilidad y soporte contínuo de una plataforma establecida y ampliamente reconocida en el mercado de apps de mensajería.