WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea que muchos gustan utilizar por la facilidad de funciones que te permite desde realizar llamadas y videollamadas a larga distancia sin que te cobren ni un solo centavo hasta enviar documentos con peso máximo de 2 GB.

SI bien faltan más opciones, WhatsApp Plus es una de las apps modificadas que puedes descargar de momento totalmente gratis, en español y sin publicidad. En el siguiente contenido, Depor te explica cómo hacerlo paso a paso y así poder usar todas sus nuevas funciones (incluso hasta cambiar el color de la interfase) así como las de la versión de WhatsApp normal.

Antes de instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo Android, ten en cuenta que como no se trata de una versión oficial de la plataforma instantánea, no debes tener rastro alguno de la aplicación original en tu smartphone porque esto podría arrojar algún tipo error. Por ello, debes ir a la opción “Aplicaciones” dentro de los ajustes y dar autorización para que se muestren archivos ocultos.

Una vez hecho esto debes eliminar el registro de WhatsApp en tu teléfono e instalar el APK de WhatsApp Plus nuevamente. Luego deberás acceder a tu cuenta con tu número de celular y podrás disfrutar de la aplicación. Habiendo dicho esto, sigue estos pasos que te mostramos a continuación para que goces de los beneficios de esta app:

CÓMO DESCARGAR APK DE WHATSAPP PLUS EN ESPAÑOL SIN PUBLICIDAD 2022

Lo primero que debes hacer es realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Ahora simplemente elimínalo de raíz.

En ese instante descarga el APK de WhatsApp Plus usando este enlace .

. Ahora dale los permisos correspondientes a tu celular Android para poder instalar WhatsApp Plus normal.

Cuando termine la instalación, dale en abrir, coloca tu número de celular, el código de verificación y listo.

Con eso ya tendrás WhatsApp Plus en español y con todas las funciones que de momento están a prueba en WhatsApp Beta.

Recuerda siempre mantener acrualizado WhatApp Plus por lo que si te aparece un recuadro que te indique que debas actualizar, hazlo o de lo contrario puedes ser baneado.

CÓMO ACTIVAR LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS MENSAJES TEMPORALES DE WHATSAPP

Para empezar debes saber que esta nueva versión de los mensajes temporales solo se encuentra, de momento, en la versión 2.22.16.8 de WhatsApp Beta para Android.

Si bien cuando activar los mensajes temporales en WhatsApp, estos tienden a desaparecer por completo, es decir, no queda nada de nada.

Pero ahora cada vez que actives esta función, los chats nuevos desaparecerán, dejando así los más antiguos para evitar perder algún tipo de dato.

Para ello solo debes ir a WhatsApp.

Luego anda a Configuración, Privacidad y selecciona en “Duración predeterminada”.

En ese instante verás una opción que dice “Debes seleccionarlos”.

Pulsa allí y verás que podrás elegir cuáles son todos tus amigos los que tienen activa la herramienta de “Mensajes temporales”.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL CORAZÓN PARTIDO EN WHATSAPP

El emoji del corazón roto también es conocido en inglés como heart broken.

Este expresa el dolor luego de que alguien terminara una relación contigo.

Asimismo, puede expresar de que alguien está mal del corazón y que necesita una operación.

En otro contexto también expresa que tu amigo ha sufrido un paro cardiaco y que necesita reposo.

Este emoji representa el dolor que uno siente cuando extraña a la persona que ama.

DÓNDE SE GUARDAN LOS ESTADOS DE WHATSAPP EN TU CELULAR

Aquí te daremos todos los pasos para que puedas acceder a ellos.

Lo primero que debes saber es que no es necesario tener que descargar algún programa de terceros.

De esa forma cualquier APK no tendrá acceso a tu información personal.

Ahora dirígete a la carpeta de archivos de tu smartphone.

En ese momento deberás ir a los ajustes y seleccionar la pestaña de visualizar archivos ocultos.

Luego anda a la carpeta de WhatsApp.

En ese instante deberás ir a Media y luego verás, como fantasma, la carpeta .Status.

Y en ella chequearás no solo los estados que viste de tus amigos, sino también los tuyos.

Copia el que desees y listo.

Recuerda que estos estados desaparecen ni bien se cumpla las 24 horas de su publicación, así que tenlo presente.

ASÍ PUEDES SABER QUÉ CONTACTOS SE SALIERON O FUERON ELIMINADOS DE UN CHAT GRUPAL DE WHATSAPP

Primero, es necesario destacar que “Participantes anteriores” por el momento solo se puede utilizar en la Beta de WhatsApp para usuarios Android. Más adelante te enseñaremos a obtener el programa de prueba.

para usuarios Android. Más adelante te enseñaremos a obtener el programa de prueba. Ahora, abre la app e ingresa a un chat grupal.

El siguiente paso es presionar sobre el nombre de la conversación, te aparecerán los ajustes del grupo y todos los miembros.

Desplázate hacia abajo y oprime en “Ver todos (x más)”.

Sigue desplazándote hacia abajo y te aparecerá la opción “Ver participantes anteriores”, tócala.

Finalmente, te saldrá la lista con los contactos que se salieron o fueron eliminados en los últimos 60 días.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL PAYASO DE WHATSAPP

Parece simple, este ícono representa a un payaso de circo o de cumpleaños, pero, de acuerdo a la información difundida por Emojipedia, además de eso fue creado para utilizarlo de forma despectiva e indicar que una persona es muy tonta o idiota, por eso la frase “quedé payasa”. Por ejemplo, es común que alguien vuelva con su ex y este termine engañándolo o engañándola, es aquí en donde le cuentan a sus amigos y envían dicha expresión.

CÓMO EVITAR QUE TU PAREJA TE LLAME POR WHATSAPP

Lo primero que tienes que saber es que esta herramienta solo está en WhatsApp Plus.

Para poder usar WhatsApp Plus es necesario que debas desinstalar WhatsApp normal.

Ahora solo ingresa a este enlace para obtenerlo de inmediato y sin publicidad.

para obtenerlo de inmediato y sin publicidad. Tras haberte logueado en la app, debes abrir el chat de tu pareja.

Pulsa sobre su foto de perfil.

