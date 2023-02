¿Eres de las personas que gusta usar las aplicaciones modificadas de WhatsApp ? La app de mensajería rápida no solo tiene un competidor directo, Telegram, sino también se le suma WhatsApp Plus . ¿La has usado esta semana?

Sin embargo, uno de los problemas más grandes de WhatsApp Plus es que a veces, cuando descargamos el APK, este no se puede instalar o nos sale un error. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues es bastante sencillo.

Si lo ha detectado como un virus, entonces tienes que realizar algunos pasos en tu celular, pero eso sí, no es necesario tener que bajar otras aplicaciones alternas.

Cómo instalar WhatsApp Plus sin error: última versión del APK

Lo primero será ingresar a Google Play desde tu celular Android.

Luego nos vamos a nuestra foto de perfil.

En ese instante debemos pulsar donde dice “Play protect”.

Ahora veremos un engranaje en la parte superior.

Desactivamos la pestaña de “Analizar las apps con Play Protect” y “Mejorar la detección de apps dañinas”.

Ahora intenta en volver a instalar WhatsApp Plus.

En ese momento verás que WhatsApp Plus se podrá usar con normalidad.

Recuerda siempre mantenerlo activo y actualizado ante posibles bloqueos por parte de WhatsApp.

De esta manera podrás evitar que Google Play no te permita instalar WhatsApp Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

5 trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene