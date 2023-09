WhatsApp está llenándose de funciones importantes, pero a veces las personas desean seguir usando WhatsApp Plus debido a que les ofrece más características, aunque aún mantiene el diseño pasado de la app de Meta. ¿Quieres tener el APK?

En la actualidad existen dos versiones, WhatsApp Plus V17.51 y WhatsApp Plus V17.52 . Pese a que ambas tienen diferencias no tan notables, siempre es bueno tener el APK más reciente para que así cuentes con las más recientes novedades.

Por ejemplo, en el APK se han añadido herramienta como la opción de mandar videos con audio o videomensajes, además de editar tus mensajes en caso te hayas equivocado, entre otros.

Descargar WhatsApp Plus V17: descargar última versión del APK