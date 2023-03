¿Quieres seguir usándola? WhatsApp está agregando diversidad de funciones para que evites mudate a su más cercano competidor: Telegram. Pero mientras se espera que llegue una nueva actualización, existen detalles que debes conocer.

Algunas personas aún gustan descargar la última versión de WhatsApp Plus , la cual se encuentra en la V26.00. Esta no solo trae una serie de mejoras y arreglos, sino también te permite recuperar un mensaje eliminado, colocar audios en tus estados, etc.

¿Cómo puedo descargar WhatsApp Plus V26.00 ? Pues es bastante fácil, pero recuerda que tu cuenta puede puede ser baneada en caso la uses, por lo que dependerá de cada usuario si desea tener el APK o no.

Descargar WhatsApp Plus V26.00: instalar última versión marzo 2023

Lo primero que debes hacer será desinstalar completamente WhatsApp.

En caso utilices WhatsApp Plus y te han baneado, espera que acabe el tiempo de suspensión.

Cuando culminen ambos, deberás descargar la última versión de WhatsApp Plus V26.00.

Aquí te dejamos el enlace para instalar la última versión de marzo 2023.

para instalar la última versión de marzo 2023. Luego deberás instalar el APK dándole los permisos correspondientes a Google Chrome.

Ahora simplemente abre WhatsApp Plus y coloca tu número.

Recibe el código de verificación y ahora podrás empezar a chatear.

Recuerda que siempre debes mantener actualizado el APK.

Asimismo, puede que WhatsApp termine baneándote debido a que estás usando funciones exlusivas de WhatsApp Plus.

5 trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje. Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.