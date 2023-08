WhatsApp no es la única aplicación de mensajería rápida, sino también está WhatsApp Plus V40.30 , misma que te permite saber quién te ha bloqueado, quién ha cambiado su foto de perfil, conocer quién está conectado de forma sencilla, bloquear las llamadas de todos tus amigos, entre otros.

Pero hay muchos que todavía no sabes cómo cambiar el color completo de la plataforma de WhatsApp Plus V40.30 . Es de esa manera que hoy te mostraremos todos los pasos para que así puedas transformar el APK en amarillo, verde, azul, celeste, etc.

Eso sí, toma en cuenta que debes ser precavido al momento de utilizar las funciones exclusivas del APK de lo contrario podrías ser baneado por la aplicación de Meta.

Cómo cambiar de color WhatsApp Plus

Lo primero será tener la última versión del APK de WhatsApp Plus V40.30.

Para poder descargar la aplicación solamente debes usar este enlace .

. En ese momento solamente anda a los Ajustes de WhatsApp Plus.

Ahora ingresa a Plus Configuración.

Ingresa a Universal.

Pulsa sobre Colors y en ese momento define todos los colores que deseas que aparezcan en WhatsApp.

WHATSAPP PLUS | Sigue todos los pasos para poder cambiar el color de WhatsApp Plus sin necesidad de que te baneen la cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)