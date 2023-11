WhatsApp continúa realizando una serie de actualizaciones a su aplicación para dispositivos Android y iPhone. Mediante ella no solo puedes chatear con tus amigos, sino hasta compartir stickers. Pero WhatsApp Plus V50.30 no se ha quedado atrás y ha añadido más herramientas para que varios usuarios se unan a ella.

Cabe precisar que en WhatsApp Plus V50.30 no solo puedes chatear, sino también modificar el color completo de la plataforma, además de poder programar los mensajes, conocer quién nos ha bloqueado durante las últimas 24 horas, así como evitar que tus amigos no te llamen por el APK.

Sin embargo, hay más detalles que se han sumado a la app modificada. Es por ello que hoy te contaremos cuáles son las nuevas funciones.

Novedades de WhatsApp Plus V50.30: última versión de noviembre 2023