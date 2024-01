WhatsApp Plus V60.20 se destaca por ser realmente distinto a WhatsApp, salvo algunas excepciones. Si bien puedes mandar y recibir textos, también es una de las APK donde puedes realizar llamadas, videollamadas y hasta contar con la opción de unirte a los canales.

Pero WhatsApp Plus no solo se reduce a enviar mensajes, sino que tiene también una serie de trucos que muy pocos se han atrevido a activar por temor a ser baneados. Aquí te damos algunos para que la app original no los detecte como extraños.

Eso sí, debes contar con la última versión del APK, la V60.20, para que con ella uses todos los pasos de este entretenido tutorial.

WhatsApp Plus V60.20: mejores trucos de la última versión del APK