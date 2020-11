¿Quieres tener Disney Plus ahora mismo, pero tu televisor no es compatible? Aquí tenemos la solución. Si bien la aplicación ya ha desembarcado en Latinoamérica, existen algunas personas que, pese a suscribirse, aún no pueden visualizar el contenido de la nueva plataforma streaming.

Esto se debe muchas veces a que su televisor no es compatible o simplemente no cuenta con los requisitos básicos para abrir Disney Plus . ¿Qué puedo hacer? Aquí te recomendaremos algunos pasos.

No es necesario que debas comprar un nuevo televisor que se adapte a la aplicación streaming. Por el contrario, deberás usar uno de estos aparatos que te mencionamos.

REQUISITOS PARA QUE DISNEY FUNCIONE EN TU TV

Android TV: Disney Plus es compatible con un televisor que tiene la versión 5.0 del sistema operativo de Android.

Disney Plus es compatible con un televisor que tiene la versión 5.0 del sistema operativo de Android. LG WebOS: Para tener el servicio de Disney Plus en un televisor LG deberás tener entre WebOS 3.0 o superior.

Para tener el servicio de Disney Plus en un televisor LG deberás tener entre WebOS 3.0 o superior. Samsung Tizen: Disney Plus admite televisores Samsung que son mayores al año 2016 o posterior (compatibles con vídeo HD) que utilizan el sistema operativo Tizen.

De esta forma podrás tener Google Plus en tu TV no compatible usando un Google Chromecast. (Foto: Google)

Si no tienes ningún televisor como estos, puedes usar Google Chromecast o un Roku para que tu televisor sea compatible con Disney Plus . De esta forma podrás enviar contenido desde la app para smartphones a tu televisor.

Recuerda que tu televisor deberá tener una entrada HDMI, ya que los dispositivos que hemos comentado tienen este tipo de conectividad, además de un tomacorriente cerca para así evitar desenchufarlo.

