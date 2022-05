Disney Plus pretende conseguir nuevos suscriptores con una tarifa más baja a cambio de más minutos de publicidad, aunque su contenido no parezca suficiente para lo que ofrece la competencia. Medios como Variety y The Wall Street Journal adelantaron que la nueva versión del servicio de streaming de Disney se pondrá en marcha a finales de año e incluirá anuncios de hasta cuatro minutos en series y películas.

Los suscriptores de Disney Plus están en alza, por lo que la compañía quiere alcanzar a más personas con un plan de suscripción más barato pero que incluya anuncios en video. El modelo se lanzará en Estados Unidos a fines de 2022 y posteriormente llegará al resto de regiones.

Las fuentes consultadas por Variety sostienen que Disney mostrará una media de cuatro minutos de anuncios por cada hora de visionado, o incluso una cantidad inferior. Al menos los ejecutivos de Disney son conscientes de lo riesgoso que puede ser el nuevo plan para la experiencia de usuario.

¿Acaso cuatro minutos por hora de visionado es bastante? Echando un vistazo a la competencia, la propuesta de Disney puede equipararse con la versión con anuncios de HBO Max y por detrás de otros servicios de suscripción como Peacock (cinco minutos) o Hulu (entre 9 y 12 minutos).

Además de estos cambios, Disney evalúa eliminar por completo los anuncios para los usuarios que entren con una cuenta infantil e impondrá restricciones a los anuncios.

La caída de Netflix

Netflix perdió en el primer trimestre del 2022, un total de 200,000 abonados, periodo en el que obtuvo unos beneficios netos de US$1,597 millones, una cifra inferior a los US$1,706 millones que en el mismo periodo del 2021, indicó Wall Street Journal. Y como la cereza del pastel, el 19 de abril se convirtió en un martes negro para la plataforma con la caída del 35% del valor de sus acciones, que llegaron a US$223. Se trata del desploma más importante en más de una década.

Netflix tenía previsto incorporar 2,5 millones de clientes en el período considerado -y los analistas esperaban incluso más-, pero, por el contrario, perdió abonados para un total de 221,64 millones de televidentes., Esto representa un incremento de 14 millones de usuarios de pago o del 6,7% respecto del primer trimestre de 2021, pero una baja en comparación con el cuarto trimestre del año pasado.

