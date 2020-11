El modo oscuro debe ser de las funciones que más se le pidió a Facebook. Mientras que otras redes sociales, como Twitter o Reddit, ya cuentan con la versión oscura, la marca de Mark Zuckerberg fue de las que más se resistió a añadir esta herramienta.

Si no sabes todavía para qué sirve el modo oscuro, debes saber que evitar que la pantalla se ilumine todo el tiempo ahorra batería. Por este motivo, se recomienda usar un fondo de pantalla totalmente negro o bastante oscuro para evitar consumir la batería.

Por otro lado, en las noches o cuando estás en la cama a oscuras evitará que fuerces la vista con el brillo del móvil.

Pues Facebook por fin está probando esta nueva versión oscura en algunos móviles y activarlo es más que sencillo, solo sigue estos pasos.

Abre tu aplicación y presiona el botón de las tres rayas horizontales, baja hasta la opción de “Configuración y privacidad” y allí debería aparecer el “Modo oscuro”. Si no te aparece, no eres parte de la beta de este modo o tu aplicación no está actualizada.

Facebook: ¿cómo activar el modo oscuro? Paso a pso de la nueva herramienta. (Foto: Difusión)