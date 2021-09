¿Quieres modificar tu mail? Si te creaste una cuenta en Facebook , ya sea para usarlo de forma personal o para nuestra empresa, sabrás que es necesario colocar un correo electrónico para que así, al momento de loguearnos, podamos acceder a nuestra información como fotos, videos, mensajes, entre otro tipo de cosas.

Pero no solo eso, el mail que nos pide Faceboo k por lo general es utilizado para poder recuperar nuestra contraseña en caso la hayamos perdido o simplemente no la recordamos. Sin embargo, si ya no usas ese correo electrónico por nada del mundo, existe un sencillo método para poder cambiarlo por uno más actual.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar una aplicación de terceros o bajar todos tus archivos. Por el contrario, tan solo deberás tener la aplicación de la red social totalmente actualizada en tu terminal iPhone o Android.

Estos pasos los puedes hacer desde cualquier móvil, aunque si lo haces en un determinado smartphone puede que tus cuentas donde te logueaste alguna vez se cierren y, como consecuencia, debas acceder con el nuevo correo electrónico que proporcionaste a Facebook .

CÓMO CAMBIAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE FACEBOOK

Este truco sirve para los dispositivos Android y iPhone, así que tengas el modelo que hayas comprado, podrás cambiar el correo electrónico de esta particular manera:

Lo primero será actualizar Facebook en caso no tengas la última versión en tu celular.

Luego de ello pulsa las tres barras de la esquina baja.

Cuando lo hagas accede a tu información personal.

En ese momento pulsa donde dice información de contacto.

Conoce el método para cambiar por completo tu correo electrónico de Facebook. (Foto: MAG)