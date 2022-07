Facebook es una de las redes sociales donde muchos usuarios gustan no solo hablar por Messenger, sino que también revisan las fotos de sus amigos, los videos de algunos hechos importantes, visualizar transmisiones en vivo, y hasta comprar.

Si bien no hay demasiados cambios notables en Facebook , la red social tiene un determinado truco que te ayudará, sobre todo, si es que no quieres que nadie se entere de que has cambiado realmente de foto de perfil. Sigue estos pasos para lograrlo.

CÓMO CAMBIAR TU FOTO DE PERFIL DE FACEBOOK SIN QUE NADIE SE ENTERE

Lo primero será abrir Facebook e ir a tu perfil.

Allí pulsa sobre tu imagen.

Selecciona la opción de “Actualizar tu foto de perfil”.

Espera que cargue todas las imágenes que has subido o que pretendes subir

Ahora cuando elijas la imagen o foto de perfil te aparecerá la opción si deseas compartirlo en público.

De esta manera podrás ocultar tu foto de perfil recién subida del feed en Facebook. (Foto: MAG)

Elige la alternativa de “Solo yo”.

Cuando subas la foto, esta ya no se mostrará para todos en tu perfil.

Lo bueno es que el resto seguirá viendo tu imagen, pero no les llegará una notificación ni aparecerá en el feed.

Cabe precisar que los pasos pueden cambiar dependiendo de si Facebook decide o no modificar tu plataforma web.

CÓMO AHORRAR DATOS EN WHATSAPP CUANDO REALIZO LLAMADA O VIDEOLLAMADA