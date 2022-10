Facebook es una red social que se encuentra activa desde hace más de 15 años, así que es probable que en todo ese tiempo hayas agregado a varias personas, así como recibido una gran cantidad de solicitudes de amistad, sin embargo, también es un hecho que durante ese lapso hayas eliminado a cientos de contactos, ¿Te gustaría ver la lista completa de amigos que dejaste de seguir? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

No importa si tu cuenta la vienes utilizando hace más de 9 años, Facebook de todas maneras te mostrará la lista de tus (ex) amigos que has eliminado en la referida plataforma de Mark Zuckerberg. Es importante aclarar que no será necesario que instales programas o recurras a páginas de terceros para acceder a esta información, ya que gracias a la herramienta “Registro de actividad” vas a saber todos los movimientos que has realizado en la red social perteneciente a Meta.

LOS PASOS PARA VER TU LISTA DE AMIGOS ELIMINADOS EN FACEBOOK

Primero, asegúrate que Facebook no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Abre la app e ingresa a al perfil de tu cuenta.

Aquí presiona el ícono de los tres puntos seguidos que se ubican a la derecha del botón “Editar pefil”.

El siguiente paso es oprimir en “Registro de actividad” > ”Conexiones”.

Finalmente, se desplegarán varias opciones, escoge la que dice “Amigos Eliminados”.

CÓMO EVITAR FRAUDES EN TU CELULAR ANDROID

Actualiza siempre tu smartphone: Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware.

No abras mensajes ni links sospechosos: No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información.

Descarga aplicaciones de tiendas oficiales: Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular.

Cuidado con los anuncios: Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos.

Usar métodos de desbloqueo: La recomendación más básica es prevenir, y ello incluye tomar medidas como fijar un método de desbloqueo de pantalla mediante huella, reconocimiento facial, patrón o pin. Así, en caso de pérdida de tu celular, no podrán acceder a tu información personal.

