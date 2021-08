Facebook tiene una función muy interesante dirigida exclusivamente hacia las persona con algún tipo de discapacidad auditiva, pues se trata de los subtítulos para los videos que se publican en la referida red social, algo que muchos usuarios pertenecientes a este sector estaban esperando. Aunque no es una herramienta de último momento, es poco conocida porque se encuentra escondida entre las configuraciones, ¿Quieres saber cómo activarla? ahora te explicaremos los pasos.

Es importante aclarar que para realizar este truco no será necesario instalar aplicaciones o programas adicionales que ocupen espacio de almacenamiento en tu móvil o computadora. Además, los usuarios que no tienen el tipo de discapacidad que acabamos de mencionar, también pueden sacarle provecho a esta función en ocasiones donde por ejemplo no quieren hacer bulla por la noche o los diálogos no se entienden.

CÓMO ACTIVAR LOS SUBTITULOS DESDE UNA COMPUTADORA

Ingresa a Facebook desde una computadora o portátil.

desde una computadora o portátil. Luego, presiona el botón (▼) que se encuentra en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones y tienes que hacer clic sobre ‘Configuración y privacidad’.

Después, ingresa a ‘Configuración’.

En la parte lateral izquierda podrás observar varias opciones, pero, tienes que buscar la que dice ‘Videos’, se ubica al final de la lista.

Finalmente, dentro del apartado ‘Videos’ tienes que dirigirte a la sección Mostrar siempre los subtítulos, actívala.

Mostrar siempre los subtítulos (Foto: Mag)

CÓMO MODIFICAR LOS SUBTÍTULOS EN COMPUTADORA

Accede otra vez a la opción ‘Videos’ de la ‘Configuración’.

Busca la sección ‘Aspecto de los subtítulos’ y presiona en ‘Editar’.

Aparecerá un ejemplo como muestra con el siguiente texto: “El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja” .

. Debajo de este texto saldrán las opciones: ‘Color de fondo’, ‘Opacidad del fondo’, ‘Color de texto’ y ‘Tamaño de texto’. Modifícalo a tu gusto.

Finalmente, tienes que apretar el botón de ‘Guardar cambios’.

CÓMO ACTIVAR LOS SUBTITULOS DESDE UN IPHONE O IPAD

Abre la aplicación Facebook desde tu iPhone o iPad.

desde tu iPhone o iPad. Dirígete al apartado ‘Configuración’ y luego a ‘Accesibilidad’.

Aquí tienes que encontrar y activar la sección ‘Subtítulos opcionales y para sordos’.

CÓMO MODIFICAR LOS SUBTÍTULOS EN IPHONE O IPAD

Ingresa nuevamente al apartado ‘Accesibilidad’.

Luego, dirígete a al apartado ‘Subtítulos’ y después a ‘Estilo’.

Seleccionar o crea un estilo personalizado a tu gusto.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.