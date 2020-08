¿Alguna vez has enviado algo a tu amigo que te mandó otra persona? ¿Quién no lo ha hecho? La aplicación de chat Facebook Messenger implementó hace más de 2 años su función para poder saber si el texto que te remitieron ha ‘reenviado’ o no.

El objetivo es que sepas si la otra persona simplemente te está enviando algo que ha visto de otro usuario. A fin de que le puedas reclamar o, simplemente, parar con usar demasiado esta función: he allí los famosos spam.

Sin embargo, si no quieres que aparezca otra vez el mensaje de ‘reenviado’ en tus conversaciones por Facebook Messenger , entonces debes aprender este fenomenal truco que, aseguramos, te gustará compartirlo con tus amigos.

No es necesario tener que instalar una aplicación de terceros que accedan a tu información de Facebook . Todo se hace desde el mismo Messenger.

CÓMO OCULTAR ‘REENVIADO’ EN FACEBOOK MESSENGER

El truco es sencillo. Para ello, recuerda siempre, deberás tener Facebook Messenger actualizado para obtener las últimas novedades de la aplicación de mensajería. Ahora así, usa este truco.

Si quieres reenviar un mensaje a la otra persona deberás realizar estos pasos.

El primero de ellos es ir al mensaje que quiere reenviar.

Pulsa sobre el mismo texto y aparecerá una ventana que dice “Copiar”.

Para evitar que salga 'reenviado' simplemente deberás copiar el texto y enviarlo en Facebook Messenger. (Foto: Facebook)

Copia el mensaje y pégalo en la conversación que desees y listo.

Con ello nunca más aparecerá ‘reenviado’ en tus conversaciones.

Cabe precisar que este procedimiento es algo pesado por quienes usan Facebook Messenger, pero es el único para poder esquivar el ‘reenviado’ en tu conversación.

