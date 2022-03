Facebook Messenger no es ajeno a las estafas de Internet. Expertos en ciberseguridad advierten que piratas informáticos están recurriendo a los chats de cuentas hackeadas para engañar a los usuarios a través de un enlace malicioso.

La estafa, conocida técnicamente como phishing, se propaga desde cuentas comprometidas de amigos y familiares en Facebook y tiene por mensaje: “mira lo que encontré (look what I found)”. A continuación no hay más información, salvo un enlace que es el que servirá para robar los datos de las víctimas.

Los incautos que han clic en el enlace serán invitados a iniciar sesión en Facebook; sin embargo, no se trata de la página oficial de la red social, sino una diseñada especialmente para que la información sustraída llegue al servidor de los hackers. Es así como las víctimas pueden instalar, sin querer, un malware en el dispositivo para robar aún más datos o apoderarse de la cuenta de Facebook para seguir con la cadena.

La estafa sigue el mismo plan de acción que las cadenas de spam que nos llegan al correo electrónico o en forma de mensaje de texto en el smartphone. La mejor recomendación es recurrir al sentido común para evitar hacer clic en el enlace. Puedes volver a preguntar si es que se trata de alguien confiable o notar que el texto no está escrito como suele redactar el contacto.

ANDROID | ¿Debo descargar un antivirus?

La mayor defensa de Android contra el malware es Google Play Protect. Hay algunos componentes diferentes como las herramientas Find My Device, pero una gran parte es el escaneo de malware. Todos los dispositivos Android que incluyeron Google Play Store tienen Play Protect, siento este sistema el responsable de decirte si las apps descargadas son seguras, incluso las que se descargaron como APK.

Además, Android actualiza el sistema de seguridad mensualmente, por lo que el teléfono no estará expuesto a vulnerabilidades ni exploits. Lamentablemente, no todos los dispositivos Android reciben estas actualizaciones de manera oportuna o en absoluto. Google publica las actualizaciones de seguridad todos los meses y depende de sus socios (Samsung, OnePlus, etc.) aprobar las correcciones.

Así las cosas, está de más descargar un antivirus para el smartphone. Las mismas reglas básicas para usar cualquier dispositivo de manera segura se aplican a los dispositivos Android: obtenga las aplicaciones de la fuente oficial, Google Play Store; no vayas a sitios web con dudoso aspecto; y no haga clic en enlaces sospechosos en los correos electrónicos. Junto con Play Protect, esta es una protección más que suficiente.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.