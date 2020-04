La finalidad es que aprendas a no creer en noticias de dudosa procedencia. Con el objetivo de frenar las ‘fake news’ que diariamente se comparten en las redes sociales, Facebook emprenderá una nueva batalla y te informará si en los últimos días has dado ‘me gusta’ a una noticia falsa sobre el coronavirus.

Según recoge la agencia AP la alerta de Facebook se enviará a todos los usuarios que hicieron clic, reaccionaron o comentaron publicaciones con reclamos dañinos o falsos sobre covid-19 después de que los moderadores los hayan eliminado.

Este tipo de notificaciones, que empezarán a enviarse desde las próxima semanas, dirigirá a los usuarios a un sitio donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) enumera y desacredita los mitos y rumores del virus.

“A través de esta crisis, una de mis principales prioridades es asegurarme de que vean información precisa y autorizada en todas nuestras aplicaciones”, escribió el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en su página de Facebook.

¿Cómo se analiza la información falsa en Facebook? La lucha se hará primero desde un cambio generado en los algoritmos, estos realizarán miles de verificaciones para detener la propagación de noticias erróneas en línea sobre el virus.

La compañía también reveló que colocó más de 40 millones de etiquetas de advertencia en marzo sobre videos, publicaciones o artículos que tengan que ver con el coronavirus y que las organizaciones de verificación de hechos han determinado que son falsas o engañosas.

Facebook dice que esas etiquetas de advertencia han impedido que el 95% de los usuarios hagan clic en la información falsa.

"Es un gran indicador de que la gente confía en los verificadores de hechos", dijo Baybars Orsek, director de la Red Internacional de Verificación de Hechos. "La etiqueta tiene un impacto en el consumo de información de las personas".

Pero Orsek advirtió que los datos proporcionados por Facebook deberían ser revisados ​​por editores o expertos externos, y pidió a la empresa históricamente secreta que publique actualizaciones periódicas sobre el impacto de su iniciativa de verificación de hechos.

Así que si en los próximos días te llega una notificación que te dice que la información que has compartido es totalmente falsa, no te preocupes. Siempre sigue los canales oficiales de tu país a fin de no generar ningún conflicto con Facebook.

VIDEO RECOMENDADO

Papá golpeó a su hijo en la cara con una pelota tras intentar un gol de 'tijera' (16/04/2020)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Edison Flores sigue divirtiéndose con el Tik Tok (Instagram)

Florian Thauvin muestra sus habilidades con el balón en divertido reto junto a su esposa

Christian Cueva y su pequeña hija bailando Safaera. (Video: Instagram) depor