No todo lo que brilla es oro en Internet y más aún si es que te prometen cosas imposibles para tu celular Android. La búsqueda “Flashlight Video Projector App for Android” se ha vuelto tendencia en Google y varios usuarios se preguntan si es que acaso una aplicación puede convertir la luz LED del celular en proyector.

La respuesta no es tan sencilla, porque obviamente una aplicación de Android no puede convertir cualquier celular en un proyector. La realidad es que depende del teléfono. Los Samsung Galaxy Beam, por ejemplo, son celulares con un proyector integrado y cuentan con una aplicación especial para gestionar el sistema de imagen. Sin embargo, “Flashlight Video Projector App for Android” es potencialmente peligroso porque se trata de un engaño.

Una aplicación de Android no puede cambiar el hardware de un teléfono por arte de magia, es decir, un software no puede prometer que la luz LED de tu celular se vuelva en un proyector si es que dicha luz LED no fue fabricada para ese propósito.

No caigas en la tentación, porque los hackers utilizan estos engaños para captar a sus víctimas. Notarás que la aplicación Flashlight Video Projector no está disponible en Google Play sino únicamente a través de catálogos de APK, es decir, servicios que no han sido aprobados por autoridades tecnológicas como Google.

Así que no te dejes llevar por las tendencias, porque en la descarga del supuesto APK puedes colar un malware a tu teléfono y dejar en evidencia tus datos privados. Consulta siempre antes de descargar algo en tu celular y recurre a tu propio criterio para no ser timado por estafadores.

ANDROID | Juegos de pago gratis en Google Play

Demon Warrior Premium [4.4 estrellas / $0.99 ]: da un paseo por el lado salvaje y sé el demonio más fuerte que existe.

da un paseo por el lado salvaje y sé el demonio más fuerte que existe. Kaori After Story [4.9 estrellas / $4.99 ]: ¡Sumérgete en la vida de un novio que ha sido invitado a pasar la Navidad con la familia de tu novia! ¿Cómo actuarás? Esta es una novela visual de aventuras.

¡Sumérgete en la vida de un novio que ha sido invitado a pasar la Navidad con la familia de tu novia! ¿Cómo actuarás? Esta es una novela visual de aventuras. Crazy Owls Puzzle [4.3 estrellas / $ 0.99 ]: otra variante del juego de rompecabezas “3 de un tipo”, excepto que los búhos están en el centro de la acción esta vez.

otra variante del juego de rompecabezas “3 de un tipo”, excepto que los búhos están en el centro de la acción esta vez. Stickman Warriors Super Hero [4.0 estrellas / $ 0.49 ]: enfréntate uno a uno contra diferentes oponentes mientras trabajas para ser el guerrero supremo.

enfréntate uno a uno contra diferentes oponentes mientras trabajas para ser el guerrero supremo. WindWings [4.9 estrellas / $ 1.99 ]: un juego de disparos que requiere que estés alerta todo el tiempo para derribar oleada tras oleada de enemigos y mantenerte con vida.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.