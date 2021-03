¿Quieres tener Fortnite en tu dispositivo móvil, pero no puedes? Incluso, varios de los usuarios prefieren este juego de estrategia por encima de otros como Free Fire. Si bien esta app no se puede descargar de Google existe un método para hacerlo y, sobre todo, instalarlo en un celular no compatible.

La compañía Epic Games sacó de Google Play a Fortnite debido a que esta te permitía comprar diversas funciones sin pasar por la caja de Google. De esa manera la decisión radical fue la de sacarla de la tienda oficial de Android.

Si bien se puede instalar el juego a través de la página de Epic Games, mediante el APK oficial, existen diversos celulares que, por más que instales la aplicación, no arranca o no es compatible. ¿Qué debo hacer?

Para ello siempre recurre a los canales oficiales de Fortnite para que no tengas que instalar algunas aplicaciones que podrían generar desfases o simplemente descargar malewares.

CÓMO DESCARGAR E INSTALAR FORTNITE EN UN CELULAR NO COMPATIBLE

Si quieres jugar Fortnite , por ejemplo, en un dispositivo de gama media o simplemente con un Android que no está actualizado, entonces debes probar este truco para tener el juego ahora mismo:

Lo primero que debes hacer es descargar el APK de ApkPure.

Una vez que tengas la aplicación, instálala y ahora ejecútala.

Cuando lo abras, te pedirá una serie de permisos. Te aconsejamos que rechaces las de llamadas, pero eso sí, permite que el de almacenamiento sí sea aprobado.

Tras ello busca ‘Fortnite’ en el buscador.

De esta forma podrás descargar Fortnite en cualquier celular no compatible y totalmente gratis. (Foto: APKPure)

Ahora simplemente dale en ‘Instalar’ y Fortnite empezará a descargar.

Acepta el permiso de instalación de archivos de ApkPure y ya tendrás Fortnite en tu móvil no compatible.

Inicia sesión con tu cuenta de Fortnite y arranca el juego.

Cabe precisar que en caso te aparezca un letrero de que no tienes la última versión de Fortnite y que no puedes ejecutarla, deberás esperar a que ApkPure la ponga en su app.