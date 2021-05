Desde que WhatsApp anunció que habrían cambios en sus políticas de privacidad a partir del pasado 15 de mayo, muchos usuarios han optado por migrar a aplicaciones como Telegram y Signal; sin embargo, algunos optaron por Fouad WhatsApp, un aplicativo de mensajería que, si bien no se encuentra en Google Play, ya está ganando popularidad entre los cibernautas. ¿En qué consiste esta aplicación y cuáles son sus funciones? En la siguiente nota lo detallaremos.

La apariencia de Fouad WhatsApp tiene un gran parecido con la aplicación que compró Facebook en el año 2014 (WhatsApp), asimismo, brinda características que la app original no puede realizar, como las siguientes:

· Configurar tu estado a “En línea” durante todo el tiempo, incluso si no estás usando la aplicación.

· Borrar mensajes hasta cien días después de haberlos enviado (la original permite eliminarlos en un tiempo máximo de 60 minutos).

· El usuario tiene la posibilidad de bloquear el acceso a la app en general o a conversaciones específicas mediante contraseña.

· Permite usar dos cuentas en un mismo dispositivo.

· Puedes personalizar la interfaz de la app con posibilidad de configurar distintos temas predeterminados en ésta.

· Elegir qué contactos pueden ver los estados e incrementar los videos en esta sección de 5 a 30 segundos.

· Aumenta el número de mensajes que podemos reenviar de 5 a 250 y cuenta con un paquete exclusivo de emojis.

CÓMO PUEDO DESCARGALO

Como mencionamos anteriormente, Fouad WhatsApp no se encuentra en los servicios de Google Play, por lo tanto, para acceder a su última versión este 2021, hay que recurrir al navegador web Google.

SEGURIDAD

A tener en cuenta. Si bien la referida aplicación cuenta con ciertas ventajas, WhatsApp anunció en su sitio web que las prácticas de seguridad no se pueden validar en estos aplicativos creados por terceros. Estas son WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, finalizaron.