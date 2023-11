GB WhatsApp V27.30 es una de las aplicaciones modificadas que está generando gran entusiasmo entre quienes la usan. La última versión tiene un nuevo menú en la zona inferior, además de poder programar los mensajes, saber quién te bloqueó, entre otros.

Si de la nada has descargado GB WhatsApp V27.30 de cualquier página, puede que ese sea el primer problema de por qué no funciona en tu dispositivo Android. Por otro lado, existen otro tipo de razones por las que el APK no funciona en tu smartphone.

Aquí te ayudaremos a resolverlo para que así puedas empezar a usar la aplicación en cualquier dispositivo y sin interrupciones de por medio.

Por qué no puedo instalar GB WhatsApp V27.30: solución