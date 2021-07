Es muy probable que diariamente recibas correos electrónicos en Gmail que no son de tu interés o al menos no los consideras relevantes, estos pueden ser ofertas laborales, promociones de universidades, descuentos en alguna tienda, etc. Dependiendo de la antigüedad de tu cuenta la cantidad de correos puede variar y superar los 10 mil, sin embargo, hay una manera rápida para dejar tu bandeja de entrada en cero mensajes sin que pierdas el tiempo de estar eliminando uno por uno.

Gmail ha dejado de ser un servicio ilimitado desde el pasado 1 de junio de 2021, quiere decir que ahora solo vas a tener 15 GB de almacenamiento como máximo y que a la par compartirás con Google Drive y Google Fotos. En caso ocupes todo el espacio gratuito que Google te ofrece tendrás que adquirir cualquiera de sus paquetes que van desde los 6.49 soles al mes por 100 GB (1.47 dólares aproximadamente).

Es importante resaltar que para eliminar todos los mensajes de una manera mucho más rápida, será necesario que te encuentres desde un ordenador (computadora) o portátil (laptop).

En esta oportunidad vamos a utilizar como ejemplo una cuenta de Gmail que tiene 12 mil correos. Cuando ingreses a la plataforma, en la parte derecha de cualquier correo encontrarás un cuadrado de color blanco que al seleccionarlo aparecerá la opción de eliminar en la parte superior, sin embargo, para eliminar todo uno por uno tendrías que hacerlo 12 mil veces.

Debajo de la barra de búsqueda de correos hay un cuadrado con una flecha hacia abajo, cuando la presiones se desplegarán varias opciones y lo recomendable será escoger “Todas”. Esto no eliminará todo de una sola vez sino los primeros 50 mensajes. Si dividimos 12 mil entre 50 tendrías que hacerlo unas 240 veces, algo que todavía sigue siendo tedioso.

Opción "Todas" (Foto: Mag / Gmail)

CÓMO DEJAR LA BANDEJA DE ENTRADA EN CERO

Ingresa a Gmail y presiona el cuadrado blanco con la flecha hacia abajo.

y presiona el cuadrado blanco con la flecha hacia abajo. Cuando se desplieguen todas las opciones escoge “Todas”.

Ahora, en la parte derecha te saldrá el mensaje “Las 50 conversaciones de esta página están seleccionadas” y al lado “Seleccionar las 12,897″.

Presionas esta última y Gmail te mostrará el aviso “Las 12,897 conversaciones de Principal están seleccionadas”.

Finalmente eliminas presionando el ícono del bote de basura y listo, tu cuenta de Gmail tendrá cero correos.

Eliminar todos los correos (Foto: Mag / Gmail)

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.