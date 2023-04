No se sabe si la gigante tecnológica Google dejó de brindar servicios gratuitos por los efectos económicos que dejó la pandemia a causa del COVID-19, ya que justo en el año 2021, los de Alphabet, Inc. anunciaron que Google Fotos, Google Drive y Gmail compartirían los 15 gigabytes de almacenamiento gratuitos que le ofrecían a sus clientes, algo que actualmente ya es una realidad. ¿Te estás quedando sin espacio en la referida plataforma de correos electrónicos y no sabes cómo adquirir más GB? no te preocupes, desde Depor te enseñaremos el proceso de compra de inmediato.

Es cierto que Gmail no ocupa mucho almacenamiento, por ello, es poco probable que solo con correos electrónicos llenes los 15 GB de cortesía en poco tiempo, sin embargo, a veces te suelen enviar archivos adjuntos muy pesados y a eso hay que sumarle que ahora compartirá espacio con dos aplicaciones importantes como Google Fotos y Drive, el primero guarda archivos en la nube, específicamente documentos Word, Excel, PDF, etc., mientras que el segundo se encarga de las fotos y videos.

¿Qué ocurre si ocupas el 100% del espacio en Gmail? simple, no podrás enviar ni recibir correos electrónicos, así sean los menos pesados, ni siquiera te llegarán los mensajes “Spam”, solo serás capaz de conversar mediante el “Chat de Google” o realizar llamadas y videollamadas por Google Meet, esto sin duda te obligaría a depurar archivos multimedia en las tres plataformas que comparten el mismo espacio.

Los pasos para comprar almacenamiento en Gmail con la app de tu teléfono

Primero, verifica que Gmail no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación de correos electrónicos

Es probable que en la interfaz principal te aparezca el aviso “ Se usó (x%) del almacenamiento ” y debajo el botón rojo “Adm. almacenamiento”, presiónalo.

” y debajo el botón rojo “Adm. almacenamiento”, presiónalo. En caso no veas este mensaje y botón, oprime sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegará una nueva ventana titulada “Administra tu espacio con Google One”.

En la parte inferior, Google te mostrará su plan más básico de 100 GB de almacenamiento por PEN 6.49 mensuales (moneda peruana), aunque por un mes te cobrarán PEN 1.65.

Los beneficios del plan básico son los siguientes: lo compartes con 5 personas y tendrás más funciones de edición en Google Fotos, por supuesto aparte de los 100 GB.

En caso quieras más GB, entonces aprieta en “Ver más planes”, hay dos adicionales: 200 GB por PEN 9.99 y PEN 32.49 al mes, por un mes PEN 2.49 y PEN 8.12 respectivamente.

También existen los planes anuales para que ahorres hasta un 17%.

Finalmente, pulsa en “Obtener oferta”, acepta las condiciones del servicio de Google One y empieza con el registro de tu tarjeta de crédito o débito para realizar la compra (recomendamos no guardar los datos de tu tarjeta en ningún lugar).

