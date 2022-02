¿Eres de los que consulta Google para todo tipo de cosas? En ella puedes realizar todo tipo de búsquedas y obtener información de las noticias más resaltantes, hasta imágenes y fotos de lo que gustes. Pero ahora la compañía de Mountain View ha habilitado un truco o “huevo de pascua” por el Año Nuevo Chino 2022 .

Este easter eggs está en todo el mundo y no solo lo puedes ver este 1 de febrero sino durante el Año Nuevo Chino que tiene como principal personaje al tigre. ¿Ya lo has probado? Cabe precisar que este solo se encuentra en las computadoras mas no en los smartphones.

CÓMO ACTIVAR EL “HUEVO DE PASCUA” DE GOOGLE POR EL AÑO NUEVO CHINO

Como te has dado cuenta, Google comparte como cada año un doodle en donde se observa a un tigre como parte del inicio del Año Nuevo Chino.

Pero no es lo único, Google también ha creado “huevos de pascua” algo ocultos.

Para poder acceder a ellos simplemente realiza una búsqueda de las frases de “Año Nuevo Chino”, “Año del Tigre” o incluso “Año Nuevo Lunar”.

Así es como se muestran los fuegos artificiales en el nuevo "huevo de pascua" de Google por el Año Nuevo Chino 2022. (Foto: MAG)