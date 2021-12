Google Chrome es uno de los navegadores web más importantes de todo el mundo, pues los usuarios consideran que es el más veloz al momento de utilizarlo. Además, el referido buscador cuentan con su propia tienda de extensiones, ¿Qué es esto? son ligeros programas que cumplen funciones específicas, el objetivo es mejorar la experiencia del usuario mientras navega por Internet. Hoy te enseñaremos un sencillo truco para utilizar dichas extensiones en el modo incógnito de Google Chrome.

Las extensiones de Chrome son muy importantes porque refuerza el funcionamiento de una página, por ejemplo: existen una extensión denominada WA Web Plus, un programa exclusivo para WhatsApp Web que te ofrece una gran cantidad de funciones que la app original no tiene, como: bloquear la plataforma y solo ingresar a ella mediante una contraseña, agregar contactos, anclar más de 3 chats, etc.

Sin embargo, por alguna razón las extensiones no aparecen al momento de activar el modo incógnito de Chrome, ¿Quieres habilitarlas cada vez que te encuentres en dicho modo de nevagción privada? A continuación sigue los pasos:

COMO ACTIVAR LAS EXTENSIONES DE GOOGLE CHROME EN EL MODO INCÓGNITO