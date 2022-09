Google Chrome es considerado como el navegador web más rápido de todo el mundo, el mismo que actualmente cuenta con dos tipos de versiones: la aplicación para móviles y el programa exclusivo de las computadoras o portátiles. En los dos últimos dispositivos que te acabamos de mencionar es posible añadir unas “extensiones”, ¿Qué significa esto? básicamente son microprogramas que te brindan funciones adicionales en una determinada plataforma o página web, el problema es que al instalar una gran cantidad tu buscador se puede ralentizar y bajar su rendimiento, ¿Te gustaería saber cómo eliminar las extensiones de Chrome? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Es cierto, las extensiones de Google Chrome te ofrecen muchos beneficios en algunas plataformas, por ejemplo: para WhatsApp Web existe un programa externo denominado “WA Web Plus”, el cual te permite acceder a una serie de funciones que la versión oficial no tiene por su propia cuenta, entre estas: la posibilidad de bloquear el acceso a tus conversaciones con una contraseña; resaltar los contactos en línea; fijar chats de forma ilimitada, etc.; sin embargo, no se debe abusar de las extensiones porque tu buscador se ralentizaría y pensarás que tu PC o laptop ha sido infectado por algún virus.

LA GUÍA PARA ELIMINAR LAS EXTENSIONES DE GOOGLE CHROME DESDE LA PC

Primero, ingresa a Google Chrome a través de tu computadora o portátil con Windows 10 o versiones superiores.

Ahora, haz clic sobre el ícono de la pieza del rompecabezas que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán todas las extensiones que has descargado e instalado.

Al costado de cada extensión te aparecerán dos opciones: “anclar” y los tres puntos verticales, presiona este último.

Finalmente, toca en “Desinstalar de Chrome” y se abrirá una ventana emergente, dale en “Quitar”.

QUÉ HACER SI NO CARGAN LAS PÁGINAS DE GOOGLE CHROME EN LA PC

Verificar si tienes conexión a internet. ¿Cómo si no me cargan las páginas? Ingresando a otros navegadores como Microsoft Edge u Opera.

También intenta apagar el internet por 10 segundos y posteriormente encenderlo.

Borra el caché y cookies. Ingresa a la “Configuración” del navegador haciendo clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

Después, haz clic en “Privacidad y seguridad”. Aquí elige la opción “Borrar datos de navegación”.

Por último, en el apartado “Básico” aprieta en “Borrar datos”.

Tras haber borrado el caché de Google Chrome ocurrirá lo siguiente: se eliminarán algunos ajustes de configuración de los sitios, quiere decir que el navegador no te recomendará páginas, para que esto vuelva a suceder tendrías que visitar el sitio web nuevamente. También, las contraseñas que habías guardado, como por ejemplo la de Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, etc., se borrarán automáticamente.

